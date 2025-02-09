В Академии наук рассказали, почему в Беларуси такая теплая зима

В Академии наук рассказали, почему в Беларуси такая теплая зима3
- 9.02.2025, 17:42
- 1,986
Мы близки к тепловому максимуму квазивосьмилетнего цикла.
Февраль 2025 года ожидается теплее обычного, но могут быть и морозы, и снегопады. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на младшего научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Ивана Буякова.
По его словам, сейчас мы близки к тепловому максимуму квазивосьмилетнего цикла. При этом каждые семь-восемь лет в Беларуси бывает прохладная зима.
В целом у потепления было два подпериода. В 1970–1980-х годах зима теплела быстрее лета. Здесь сыграла роль парниковая теория потепления. С 2000-х летние температуры стали расти быстрее зимних.
Предыдущая зима с большим количеством снега в Беларуси была в 2020–2021-м. В марте 2013 года Беларусь накрыл снежный циклон «Хавьер».
Несмотря на изменения климата, общий объем годовых осадков у нас остается прежним. Однако меняется их интенсивность. Летом после 30 дней засухи может за один ливень выпасть месячная норма воды.
Часто случается сильный ветер. В год в Беларуси бывают один-два смерча.