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В Орше будут судить передовиков «Дожинок»

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  • 9.02.2025, 18:41
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В Орше будут судить передовиков «Дожинок»

Ранее их расхваливали госСМИ.

11 февраля в суде Орши и Оршанского района пять человек будут судить по статье 211 ч. 2 Уголовного Кодекса (присвоение или растрата). Двое из них — бывший и нынешний работники сельскохозяйственного предприятия «Межево-Агра». И не просто работники, а многолетние передовики уборочных кампаний, пишет портал orsha.eu.

Например, о Владиславе Лаптинском в 2021 году даже писала БелТА. Он стал героем публикации как участник первого «экипажа-стотысячника» на Витебщине. Во время уборки урожая он работал на комбайне вместе с отцом, и в таком составе семейный «экипаж» несколько лет подряд занимал первые места на областных соревнованиях. По данным агентства, Владислав Лаптинский работает на комбайне еще со школьных лет, сначала был помощником комбайнера, а потом стал комбайнером, «сместив» с этой должности отца, Валентина Лаптинского. В 2022 году его напарницей стала сестра Виктория. Последний репортаж про отличную работу молодого комайнера вышел в июле 2024 года.

Артем Есеневич, чье имя также упоминается судебном расписании, уже бывший работник «Межево-Агро». В своё время в хозяйстве он считался одним из лучших. Во время уборки урожая в 2022 году мужчина работал водителем, перевозил зерно от комбайнов. И был признан победителем профессионального конкурса, получив благодарность от руководства области и денежную премию в размере 1600 рублей. И это была не первая победа Артёма Есеневича: еще в 2019 году он был делегатом областных «Дожинок» от Оршанского района. Кстати, вместе с ним на чествование ездил в Владислав Лаптинский.

Суть дела, по которому перед судом предстанут передовики сельского хозяйства из Оршанского района, пока неизвестна.

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