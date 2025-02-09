Премьер-министр Ливана сформировал новое правительство 9.02.2025, 18:58

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Наваф Салам

Фото: REUTERS/Emilie Madi

Влияние «Хезболлы» ослабевает.

В субботу, 8 февраля, Ливан сформировал новое правительство, что может приблизить страну к доступу к средствам на восстановление после разрушительной войны между Израилем и «Хезболлой», сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами новый премьер Ливана Наваф Салам заявил, что правительство, состоящее из 24 членов, будет придавать приоритет финансовым реформам, реконструкции и имплементации резолюции ООН, которая рассматривается как краеугольный камень стабильности на ливанской границе с Израилем.

Заявление появилось после более чем трех недель переговоров между политическими партиями Ливана. Вашингтон выступил против влияния «Хезболлы» в новом ливанском правительстве.

Заместитель представителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус в пятницу, 7 февраля, заявил, что США считают привлечение «Хезболлы» к новому правительству «красной линией».

В конце концов, союзнику «Хезболлы» партии «Амаль», которую возглавляет спикер парламента Набих Берри, разрешили избрать четырех членов нового кабинета министров, включая министра финансов Ясин Джабер, и одобрить кандидатуру пятого. Это мешает «Хезболле» и ее соратникам иметь «блокирующую треть» в правительстве, где для принятия некоторых решений требуется две трети голосов.

Посольство США в Ливане поприветствовало сообщение о формировании нового кабинета министров и выразило надежду, что новое правительство возобновит государственные институты страны и осуществит необходимые реформы.

Правая христианская политическая партия Ливанские силы, выступающая против «Хезболлы» и не входившая в состав правительства Ливана более пяти лет, также выбрала четырех министров, включая министра иностранных дел Юсефа Раджи и министра энергетики Джозефа Садди.

Салам выразил надежду, что политически разнообразный кабинет будет «работать в гармонии».

«Это правительство будет пытаться восстановить доверие между гражданами и государством, между Ливаном и его арабским окружением, а также между Ливаном и международным сообществом», - сказал он.

В ООН заявили, что формирование правительства «провозглашает новую и светлую главу для Ливана», в организации выразили надежду на сотрудничество над реформами и выполнением Резолюции Совета Безопасности, призывающей к разоружению боевых групп в Ливане, что рассматривается как ссылка на «Хезболлу».

Салам заявил, что новое правительство страны предоставит приоритет выполнению этой резолюции, а также соглашению о прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем.

Кабинету министров Ливану поручено подготовить программное заявление — широкое описание подходов и приоритетов будущего правительства, после чего оно получит вотум доверия от ливанского парламента, чтобы получить полные полномочия.

Президент Ливана Джозеф Аун, поддерживаемый США, назначил Салама, который занимал должность главы Международного суда ООН, для формирования нового правительства. Это назначение стало очередным сигналом о резком изменении баланса сил в стране после ударов Израиля по «Хезболле», свержения сирийского союзника боевиков диктатора Башара Асада в Сирии, а также избрания Ауна президентом в прошлом месяце, которое положило конец двухлетнему вакууму власти в стране.

За последние полвека Ливан сильно пострадал от финансового коллапса, приведшего к бедности значительной части населения, разрушительного взрыва в порту Бейрута и войны между Израилем и «Хезболлой».

Формирование нового правительства рассматривалось как важный шаг к проведению реформ, которые могли бы открыть стране дверь к плану финансирования под эгидой Международного валютного фонда и поддержки от ключевых стран Персидского залива для восстановления разрушенных районов.

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