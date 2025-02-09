Научный провал: белорусские вузы теряют позиции в рейтинге Webometrics 1 9.02.2025, 19:10

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За последние пять лет серьезно провалились БГУ и БНТУ.

В январе 2025 года был обновлён Webometrics — глобальный рейтинг вузов, составляемый испанским исследовательским центром CSIC, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука». Суть рейтинга в показателе цифровой активности: цитируемости научных работ, веб-видимости вуза, количестве публикаций и т.п. Он ориентирован на научную активность университетов, а не на их академические достижения.

Позиции пяти лучших белорусских вузов в новом рейтинге:

• БГУ — 1202 позиция (пять лет назад — 763, год назад — 1048);

• Белорусский государственный медицинский университет — 3413 (пять лет назад — 4248, год назад — 3275);

• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы — 3627 (пять лет назад — 3326, год назад — 3456);

• БГУИР — 3993 (пять лет назад — 3719, год назад — 3913);

• БНТУ — 4376 (пять лет назад — 2536, год назад — 4170).

Что это за рейтинг?

Данный рейтинг составляется группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании (CSIC), и включает почти 32 000 высших учебных заведений со всего мира. Он публикуется с 2004 года с целью продвижения открытого доступа к знаниям, создаваемыми университетами.

Модель рейтинга основана как на вебометрических, так и на библиометрических показателях, которые собираются из надёжных источников, таких как Majestic, Google Scholar и Scimago-Scopus.

Рейтинг не оценивает качество образования, уровень преподавания и репутацию выпускников. Его не стоит сравнивать с такими престижными рейтингами, как QS, THE (Times Higher Education) или ARWU (Шанхайский рейтинг).

Он отражает научную активности вузов.

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