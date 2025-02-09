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Россия уже не вывозит

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  • Юрий Богданов
  • 9.02.2025, 19:20
  • 3,876
Россия уже не вывозит

Исправление ситуации потребует слишком больших уступок лично от Путина.

О переговорах, заморозке и «Россия вернется».

Нет, Россия не вернется. И именно потому, что путинская Россия или ее преемницы не будут иметь второго шанса, я до сих пор считаю низкой вероятность продуктивных переговоров и заморозки в ближайшем времени. Потому что для режима Путина существование вне зоны войны слишком рискованно. И либо мы чего-то не знаем о критичности положения России (и тогда Путин вынужден идти на переговоры, несмотря на всю браваду), либо все мечты и страхи о «скорой заморозке» лишь бред.

Почему они не вернутся? А тут ничего нового. У России есть несколько серьезных фундаментальных проблем:

1 Она вымирает бешеными темпами. Да, их демографическая катастрофа вполне сопоставима с украинской. Но для относительно компактной страны, которой является Украина, адаптация проще. И украинцам, чтобы ситуацию стабилизировать, нужно меньше новой рабочей силы и в принципе меньше людей. А в России вымирают преимущественно именно «русские» регионы. Такой дисбаланс питает ксенофобию и закладывает почву для потенциальных межэтнических конфликтов.

2 Дорогое пространство. Невероятные пространства России становятся все большей проблемой из-за низкой плотности населения. Чем меньше концентрация населения, тем большую часть национального дохода надо тратить на поддержание логистики и управления. И Россия уже сейчас не вывозит.

3 Обанкротилась государственно-экономическая модель. Путин окончательно «добил» остатки федерализма, превратив Россию в сверхцентрализованную диктатуру, в которой коррупция давно превзошла даже «славные» 90-е годы. Единственная альтернатива такой модели – настоящий федерализм, но для существующего режима это невозможно, ведь слишком сильно расшатывает властную вертикаль.

Эти три фактора Путин лишь дополнительно усилил или не смог решить, хотя имел 25 лет и все возможные ресурсы.

Есть еще факторы, которые создал лично Путин и его команда.

1 Россия превращается на десятилетия в зону «повышенных затрат и рисков». Даже частичное снятие санкций и восстановление деловых контактов с Западом (что далеко не гарантировано даже в случае заморозки войны) не спасет экономику от похмелья военного перегрева. Поэтому – только «быстрые доходы», продать дороже, купить дешевле, никаких долгосрочных инвестиций. Торговать – да, инвестировать – нет.

2 Общество, переполненное ненавистью. Российское общество одновременно и агрессивно настроено, и крайне демотивировано. Отсутствие социальных лифтов, тотальная пропаганда и репрессии выталкивают любую «пассионарность» в бандитизм или частные армии типа ЧВК. Это превращает страну в очень большое Сомали.

3 Неотвратимое размывание легитимности и дееспособности режима. Мы наблюдаем все больше и больше региональных или элитарных конфликтов, потому что все силы Путина брошены на войну. Но потерять контроль над элитами сравнительно просто, а вот вернуть – практически невозможно.

Каждый из факторов ведет к ослаблению России. Все это подтачивает фундаментальную базу, без которой никакая «большая» война не может быть успешной. И эти проблемы не решаются ни заморозкой, ни даже успешной войной.

Демографический кризис, невозможность восстановить относительно нормальную экономическую модель и тотальная коррупция (действительно тотальная, а не как у нас) не оставляют России долгосрочных возможностей для восстановления или развития. Кроме радикальной перестройки институтов и демонтажа вертикальной диктатуры.

Но способна ли путинская Россия на такие реформы? Нет. А сближение с проклятой Европой или США потребует (даже при Трампе) слишком больших уступок для лично Путина. Даже если у власти окажутся «просветленные» реформаторы, слишком много внутренних проблем придется решать. А ресурсы на это до сих пор можно взять только на Западе.

Поэтому нет, если мы будем хоть немного готовы (а мы будем, самолеты, дроны, ракеты и люди с опытом у нас будут), Россия не сможет повторить агрессию. Долгосрочно им кабзда.

Но именно из-за того, что Путин многое из этого понимает (и его окружение точно), он либо захочет продолжать войну, ожидая лучшей конъюнктуры (нет, но, а вдруг), либо пойдет на переговоры от осознания безысходности. Собственно, ясности ждать недолго.

Юрий Богданов, Facebook

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