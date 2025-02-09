Большая группа россиян решила сдаться в плен ВСУ на Северском направлении 4 9.02.2025, 19:36

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Фото: EPA (архив)

Оккупанты рассказали, почему у них пропало желание воевать.

На Cеверском направлении DCE захватили в плен значительное число военнослужащих российской армии. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж» Руслан Пиддубный во время эфира национального телемарафона 9 февраля. Запись его выступления была опубликована на YouTube-канале «Ми – Україна».

По словам Пиддубного, российские войска пытались атаковать небольшими группами на отдельных участках фронта, однако украинским военным удалось не только остановить наступление, но и захватить в плен множество солдат противника.

«Противник пытался малыми группами осуществить наступление на некоторых участках. Но у нас получилось его полностью остановить, и много личного состава противника попало к нам в плен», – отметил командир.

Он также подчеркнул, что во время допросов стало очевидно низкое морально-психологическое состояние захваченных российских военнослужащих. Пленные заявили, что не испытывают желания продолжать воевать, поскольку несут огромные потери на этом участке фронта.

Пиддубный добавил, что, несмотря на более выгодное географическое положение оккупантов на Северском направлении, соотношение потерь остается не в их пользу. По его словам, на каждого украинского военного приходится около десяти погибших или раненых со стороны противника.

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