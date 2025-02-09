Мбаппе установил уникальный рекорд в истории футбола 9.02.2025, 20:02

Форвард «Реала» отметился невероятным достижением.

Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который достиг отметки в 500 очков по системе «гол+пас». Форвард «Реала» оформил это достижение в матче против «Атлетико» (1:1), пишет «Обозреватель».

Забитый мяч в игре 23-го тура Ла Лиги позволил французу довести свой счет до 313 голов и 187 ассистов в 26 лет и 51 день. По этому показателю он опередил Неймара (492 результативных действия в таком возрасте), Лионеля Месси (486) и Криштиану Роналду (302).

Также Мбаппе стал первым игроком «Реала» после ухода Роналду, который в своем дебютном сезоне забил и «Барселоне», и «Атлетико».

В текущем сезоне Ла Лиги после 21-го тура на его счету 16 голов и 2 ассиста – лучший результат среди всех, кроме Роналду, который на этом этапе забивал 20 раз и отдал 4 передачи.

🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗦𝗢𝗥𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝟱𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🤯⭐️



Plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 500 G/A, à seulement 26 ans. ✨ pic.twitter.com/SHywEQ7df5 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com