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Мбаппе установил уникальный рекорд в истории футбола

  • 9.02.2025, 20:02
Мбаппе установил уникальный рекорд в истории футбола

Форвард «Реала» отметился невероятным достижением.

Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который достиг отметки в 500 очков по системе «гол+пас». Форвард «Реала» оформил это достижение в матче против «Атлетико» (1:1), пишет «Обозреватель».

Забитый мяч в игре 23-го тура Ла Лиги позволил французу довести свой счет до 313 голов и 187 ассистов в 26 лет и 51 день. По этому показателю он опередил Неймара (492 результативных действия в таком возрасте), Лионеля Месси (486) и Криштиану Роналду (302).

Также Мбаппе стал первым игроком «Реала» после ухода Роналду, который в своем дебютном сезоне забил и «Барселоне», и «Атлетико».

В текущем сезоне Ла Лиги после 21-го тура на его счету 16 голов и 2 ассиста – лучший результат среди всех, кроме Роналду, который на этом этапе забивал 20 раз и отдал 4 передачи.

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