Мбаппе установил уникальный рекорд в истории футбола
- 9.02.2025, 20:02
Форвард «Реала» отметился невероятным достижением.
Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, который достиг отметки в 500 очков по системе «гол+пас». Форвард «Реала» оформил это достижение в матче против «Атлетико» (1:1), пишет «Обозреватель».
Забитый мяч в игре 23-го тура Ла Лиги позволил французу довести свой счет до 313 голов и 187 ассистов в 26 лет и 51 день. По этому показателю он опередил Неймара (492 результативных действия в таком возрасте), Лионеля Месси (486) и Криштиану Роналду (302).
Также Мбаппе стал первым игроком «Реала» после ухода Роналду, который в своем дебютном сезоне забил и «Барселоне», и «Атлетико».
В текущем сезоне Ла Лиги после 21-го тура на его счету 16 голов и 2 ассиста – лучший результат среди всех, кроме Роналду, который на этом этапе забивал 20 раз и отдал 4 передачи.
🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗦𝗢𝗥𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝟱𝟬𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🤯⭐️— Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2025
Plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 500 G/A, à seulement 26 ans. ✨ pic.twitter.com/SHywEQ7df5