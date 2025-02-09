В Беларуси для родителей хотят ввести новую обязанность 4 9.02.2025, 20:14

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Но как это будет работать, чиновники не могут пояснить.

У родителей в Беларуси может появиться новая обязанность: защищать детей от информации в Сети, «причиняющей вред здоровью и развитию». Одна из мер защиты — договор с интернет-провайдером на услугу по ограничению доступа к информации в онлайне. Это следует из законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей», который «депутаты парламента» 7 февраля приняли в первом чтении, пишет «Зеркало».

В проекте закона говорится так: «Родители (опекуны, попечители) обязаны защищать детей от информации, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет и причиняющей вред здоровью и развитию детей».

В законопроекте указаны несколько способов, как это должны делать родители. Первый — разъяснять детям вред такой информации. Второй — контролировать, какие интернет-ресурсы они посещают.

И еще один способ — «путем заключения с поставщиками интернет-услуг договора на оказание услуг по ограничению доступа к информации в глобальной компьютерной сети Интернет либо путем применения организационных мер, программно-аппаратных и программных средств, позволяющих не допустить распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Из текста законопроекта неясно, родители обязаны выполнить хотя бы один пункт из списка или все сразу. Как и то, достаточно ли разъяснений или технические ограничения тоже станут обязательными.

На заседании парламента 7 февраля «депутат» Екатерина Поздяйкина поинтересовалась у министра образования Андрея Иванца, будет ли договор с провайдером на ограничение возмездным, а также предусмотрены ли льготы для многодетных и малообеспеченных.

По словам министра образования, в первую очередь родители должны разговаривать с детьми и объяснять, на какие сайты нельзя ходить. Если ребенок откроет что-то запретное в присутствии родителей — «они должны ограничить это».

— В настоящее время мы ведем обсуждение с Министерством связи и информации, чтобы с использованием услуг операторов связи данная услуга предоставлялась все-таки на безвозмездной основе. Потому что мы полагаем, что защита прав детей и ограничение их от этой информации — в первую очередь это государственно важная задача. И родителям мы здесь должны подставить плечо, — сказал Андрей Иванец.

Поздяйкина также поинтересовалась, что будет, если родители нарушат новую обязанность, предусмотрена ли за это ответственность.

— Мы должны в первую очередь сначала принять закон. Второе — провести правоприменительную практику и выявить, будут ли вообще такие случаи, когда наши родители будут нарушать данную норму закона, — ответил министр образования. — Я очень рассчитываю, что у нас все родители законопослушные и это не потребует дополнительных изменений с точки зрения административной либо другой ответственности. Потому что каждый родитель в ответе за своих детей. Но я еще раз говорю: правоприменительная практика впоследствии покажет необходимость либо отсутствие необходимости введения ответственности родителей.

Сейчас белорусские интернет-провайдеры предлагают услугу «Родительский контроль». Для абонентов «Белтелекома» она стоит 11,6, или 8,8 копейки в день (зависит от масштаба ограничений), у А1 — 7 копеек в день, или 2,46 рубля в месяц (зависит от тарифного плана), у Unet — бесплатно.

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