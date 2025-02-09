«Путин слабеет с каждым днем» 2 9.02.2025, 20:15

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Названы козыри, которые США используют на переговорах с РФ.

Китай фактически финансировал войну России против Украины, используя положительное сальдо в пользу Москвы. В то же время Дональд Трамп принимает меры по ограничению финансовых возможностей Кремля, отметил в эфире «Эспрессо» заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

По его словам, Россия ежегодно получала около 30 млрд долларов от торговли с Китаем, поставляя преимущественно сырьевые товары, не критически необходимые для Пекина.

При этом Цыбулько отметил, что победа Трампа уже оказала положительное влияние на Украину: стоимость украинских военных долларовых облигаций почти утроилась, а их доходность превысила 6%. Хотя выплаты по этим облигациям запланированы на 2034 год, они начали активно котироваться на финансовых рынках.

Кроме того, после заявлений Трампа, которые эксперты называют «вербальными интервенциями», цены на нефть резко снизились, а российская нефть упала в цене до уровня ниже $60 за баррель. Хотя эти тенденции могут изменяться из-за рыночных колебаний, они демонстрируют глобальное влияние Трампа.

Как убежден эксперт, Москва уже осознает эти угрозы и одним из возможных инструментов ее реагирования может стать удешевление юаня на 10-15%. Это может ослабить российские золотовалютные резервы, значительная часть которых номинирована именно в китайской валюте.

«Уже был случай, когда от ослабления юаня на определенный процент Россия потеряла 15 млрд долларов. Вероятно, что-то подобное произойдет снова. Келлог, говоря о 100 днях, указывает, что переговорщики скрывают много козырей. Когда ты устанавливаешь дату, это значит, что ты говоришь, Россию поставили на счетчик: «Вот тебе 100 дней, товарищ Путин. Если через 100 дней ты не согласишься на наши, достаточно мягкие предложения, в определенной степени выгодны тебе, то Украина может получить приглашение в НАТО или еще 50 самолетов F-16 от Соединенных Штатов. Уже сейчас наблюдают, как Путин слабеет с каждым днем», — подытожил Цыбулько.

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