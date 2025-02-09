Эксперт: В феврале россиян ждут «сюрпризы» 9.02.2025, 20:35

Фактор Курской операции не просто ослабляет позиции Кремля.

Ситуация на поле боя напрямую влияет на дипломатические процессы, и эти два фронта остаются взаимодополняющими. Ключевым фактором остается именно военная обстановка, поскольку без изменений на линии фронта дипломатические инициативы теряют смысл. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал президент аналитического центра «Политика» Олег Лисный.

«Каждый из этих компонентов очень важен. По отдельности они не сработают. Но ключевым все же является то, что происходит на поле боя. У нас амбициозные планы, потому что командование прямо заявляет: в обороне невозможно выиграть войну. Поэтому февраль будет сложным, но и врага ждут сюрпризы. Нужно надеяться, держать кулаки за наших героев и героинь, которые умеют удивлять противника», — отметил эксперт.

Одним из ключевых факторов, влияющих на дипломатическую динамику, является операция в Курской области РФ. Если раньше критики называли ее «авантюрой», то теперь становится очевидно, что она сыграла стратегическую роль. Фактор Курской операции не просто ослабляет позиции Кремля, но и превращается в дипломатический инструмент.

«Курск — это место позора Путина. Очень давно войска другой страны не заходили на территорию Российской Федерации, а теперь это произошло. Даже зарубежные журналисты говорят, что это может стать троянским конем, который сыграет против Путина на переговорах», — рассказал Лисный.

Однако нужно понимать, что в Кремле делают ставку не на защиту собственных территорий, а на усиление позиций в оккупированных регионах Украины. Российское руководство стремится закрепить территориальные приобретения до начала возможных переговоров.

«Путин сделает все, чтобы перед переговорами захватить как можно больше украинской территории, особенно в Донецкой и Луганской областях. Курская область его не волнует — он рассчитывает, что этот вопрос можно будет использовать в торге. Однако ему важно лишить Украину этого преимущества. Проблема в том, что ситуация уже вышла из-под его контроля: украинская армия успешно действует на территории России, и изменить это ему не удается», — пояснил спикер.

Также Курская операция показывает смелость и амбициозность Украины, качества, которые уважает президент США Дональд Трамп. Это также может повлиять на ход переговоров.

«Трамп любит храбрых. И украинцы проявляют максимальную храбрость. Мы рискуем и демонстрируем, что мы можем то, чего никто не мог до нас», — добавил Олег Лисный.

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