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Один из банков предупредил белорусов о введении ограничений по карточкам

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  • 9.02.2025, 20:44
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Один из банков предупредил белорусов о введении ограничений по карточкам

Вступили в силу обновленные правила обслуживания физлиц.

С 10 марта этого года «БНБ-Банк» сможет в одностороннем порядке вводить ограничение по количеству карточек у одного клиента. Также на сайте финучреждения сообщается и о других новшествах для клиентов.

Так, с 5 февраля у этого банка вступили в силу обновленные правила обслуживания физлиц.

«Мы уточнили процесс конвертации по карточкам Visa и Mastercard, эмитированных банком, с учетом особенностей обработки операций в новом процессинговом центре, — уточняет „БНБ-Банк“. — Банк не принимает на себя прав и (или) обязанностей и не несет ответственности за исполнение договора на реализацию товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав, заключаемого между партнером банка и клиентом».

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