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«У нас настолько был сильный адреналин, что поймали кураж»

  • 9.02.2025, 20:55
  • 2,604
«У нас настолько был сильный адреналин, что поймали кураж»

В ГПСУ рассказали о необычной ловушке для россиян.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеоинтервью с бойцом под псевдонимом «Симба». Он рассказал подробности одного из специальных заданий на левом берегу Херсонской области. Особенно, как удалось с другими защитниками нарушить планы россиян и отбить атаки, хотя оккупанты преобладали и в личном составе, и в технике. 

«2023. Левый берег Херсонской области. Группа пограничников получила задание удерживать важные позиции. Среди них - боец на псевдо-«Симба.» Он, как и все его собратья, был готов к любому испытанию. Захватчики преобладали и в технике,  и живой силе, и артиллерии. Они пытались выбить украинских солдат. Однако, благодаря высокой подготовке и командной работе, пограничники успешно отбили несколько атак, нанесли потери РФ и сорвали планы захватчиков», — рассказали в ГПСУ.

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