Строительство нового района «Зеленый Бор» под Минском отложили на год 2 9.02.2025, 21:02

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Новый жилой район разместится на месте бывшего военного полигона.

Власти Минска пересмотрели даты строительства большого жилого района «Зеленый Бор» под Минском в районе посёлка Колодищи. Теперь активное строительство запланировано на 2026 год. В 2025 году деньги выделены только на подъездную дорогу, инженерные сети и другую инфраструктуру, сообщает «Еврорадио».

Это стало известно из обновлённой инвестиционной программы строительства новых объектов в 2025 году за счет бюджета Минска. Ранее именно текущий год значился началом строительства нового района. Концепцию «Зеленого Бора» представили впервые в 2012 году.

Что это за проект

Новый жилой район разместится за территорией Колодищи-2 на месте бывшего военного полигона. В проекте предусмотрено два этапа строительства:

• 1-й этап (до 2030 года): застройка 952 тыс. м², рассчитанная на 36,5 тыс. человек.

• 2-й этап (после 2030 года): увеличение населения до 105 тыс. человек (104 тыс. — в многоквартирных домах, 1 тыс. — в усадебном фонде).

По идее проектировщиков, в «Зеленом Бору» дома средней этажности будут располагаться по краям, а в центре появятся многоэтажные здания. Градостроительный проект предполагает формирование 11 районов, объединенных зелеными зонами и магистралями.

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