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Строительство нового района «Зеленый Бор» под Минском отложили на год

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  • 9.02.2025, 21:02
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Строительство нового района «Зеленый Бор» под Минском отложили на год

Новый жилой район разместится на месте бывшего военного полигона.

Власти Минска пересмотрели даты строительства большого жилого района «Зеленый Бор» под Минском в районе посёлка Колодищи. Теперь активное строительство запланировано на 2026 год. В 2025 году деньги выделены только на подъездную дорогу, инженерные сети и другую инфраструктуру, сообщает «Еврорадио»

Это стало известно из обновлённой инвестиционной программы строительства новых объектов в 2025 году за счет бюджета Минска. Ранее именно текущий год значился началом строительства нового района. Концепцию «Зеленого Бора» представили впервые в 2012 году. 

Что это за проект

Новый жилой район разместится за территорией Колодищи-2 на месте бывшего военного полигона. В проекте предусмотрено два этапа строительства:

• 1-й этап (до 2030 года): застройка 952 тыс. м², рассчитанная на 36,5 тыс. человек.

• 2-й этап (после 2030 года): увеличение населения до 105 тыс. человек (104 тыс. — в многоквартирных домах, 1 тыс. — в усадебном фонде).

По идее проектировщиков, в «Зеленом Бору» дома средней этажности будут располагаться по краям, а в центре появятся многоэтажные здания. Градостроительный проект предполагает формирование 11 районов, объединенных зелеными зонами и магистралями.

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