Forbes: ВСУ в Курской области успешно используют тактику с «изюминкой» 9.02.2025, 21:37

Военный аналитик назвал основное различие между российской и украинской версиями этой тактики.

Украинские силы начали контрнаступление в Курской области и молниеносно смогли продвинуться на несколько километров. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, чтобы продвинуться так далеко и так быстро, украинцы, похоже, применили ту же тактику, которую россияне используют в своих самых успешных наступлениях, но «с изюминкой».

«Украинцы сделали то, что обычно делают русские: прощупали вражеские линии на предмет слабых мест, а затем развернули быстро движущиеся группы бронетехники, чтобы перебросить пехоту на новые позиции за первоначальную линию соприкосновения», - пишет аналитик.

Как объясняет Акс, тактика «зондирования и штурма», которую возглавляет пехота и которую позволяет применять быстроходная техника, была усовершенствована российскими вооруженными силами после того, как украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты сделали массированные механизированные атаки непрактичными, если не самоубийственными.

Россияне, имея преимущество в живой силе три к одному или больше на многих участках фронта, обычно посылают небольшие группы пехоты к украинским линиям обороны, предполагая, что большинство разведчиков погибнет, но, видимо, надеясь, что несколько из них обнаружат бреши в украинской обороне.

«Первыми в ход идут одноразовые пехотинцы», - отмечают в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне. «По мере уничтожения групп оборонительным огнем российские войска будут направлять следующие группы вперед по той же линии подхода. Украинские войска должны постоянно защищать свои позиции от последовательных волн, расходуя боеприпасы, обнажая расположение оборонительных позиций и истощая личный состав».

В тех случаях, если российская живая сила превзойдет украинскую огневую мощь, россияне могут взять под контроль ослабленные украинские позиции.

В чем «изюминка» тактики ВСУ

Акс указывает, что основное различие между российской и украинской версиями этой тактики нападения заключается в том, что у россиян есть избыток войск, а у украинцев - нет. Поэтому украинцы должны использовать другой подход к прощупыванию российских линий перед основной атакой.

«Преимущество Украины в беспилотниках помогает, но присутствие украинских групп специального назначения вблизи наиболее успешных атак Украины может намекать на другое преимущество Украины, которое позволяет проводить операции по зондированию, не являющиеся самоубийством для разведчиков», - пишет аналитик.

Он указывает, что 73-й Центр специальных операций ВМС Украины - по сути, украинские «морские котики» - дислоцируется недалеко от стартовой позиции недавнего контрнаступления. Задача центра заключается в «сборе важнейших разведывательных данных о враждебных силах».

«У высококвалифицированных украинских коммандос больше шансов выжить в рискованной разведывательной миссии, чем у необученных российских призывников. Таким образом, украинские нападения могут быть менее дорогостоящими, чем российские, что важно для украинских военных, которые испытывают трудности с мобилизацией достаточного количества войск», - подытоживает Акс.

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