Миллиардер Марк Кубан назвал условия для успешного начала бизнеса 3 9.02.2025, 21:49

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Марк Кубан

И это не деньги.

Американский миллиардер Марк Кубан рассказал свою историю успеха. Его профессиональный путь напоминает, что даже самые сложные обстоятельства могут стать стартовой площадкой для успеха, если найти в них потенциал для роста, пишет CNBC.

Кубан, который начинал свой бизнес с минимальными ресурсами, отмечает: «Если у вас ничего нет, это идеальное время, чтобы начать бизнес». Эта мысль базируется на его собственном опыте и подчеркивает важность решительности, исследований и готовности рисковать.

Главные уроки Марка Кубана:

1. Начало с нуля может быть преимуществом

Кубан основал свой первый стартап, MicroSolutions, в 1983 году, когда был без работы и спал на полу в переполненной квартире. Он отмечает, что достиг дна, а значит, не имел ничего терять. Это вдохновило его рискнуть и начать бизнес, несмотря на трудности.

2. Готовность к изменениям и рискам

Для успешного предпринимательства важно уметь адаптироваться к новым обстоятельствам. Кубан советует тем, кто хочет начать бизнес, заранее изучить выбранную отрасль и подготовить финансовую «подушку» минимум на шесть месяцев, чтобы минимизировать риски.

3. Глубокое понимание идеи

Кубан подчеркивает: «Если вы спрашиваете, какой бизнес начать, вы еще не готовы». Успешное предпринимательство требует серьезного подхода, изучения рынка и инвестиций в собственную идею - как финансовых, так и личных.

4. Проверка решимости через действия

Другие предприниматели, например Джей Чаудри, поддерживают мнение Кубана: для успеха необходимо рисковать собственными ресурсами, ведь это демонстрирует уверенность в своей идее.

5. Перспектива борьбы как преимущество

Знание, что такое трудности, помогает лучше оценивать риски и действовать более уверенно. Кубан и другие предприниматели считают, что опыт преодоления трудностей добавляет смелости двигаться к цели.

История Кубана и других успешных предпринимателей показывает, что успех возможен даже в самых сложных обстоятельствах. Умение видеть возможности, действовать уверенно и разумно рисковать могут стать ключом к достижению больших целей.

«Создание бизнеса дает вам наибольший потенциал роста, но это также создает наибольший риск. Умение управлять этими рисками - вот что отличает успешных предпринимателей от остальных», - сказал Кубан.

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