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В Минске 11 жилых домов полдня оставались без отопления

  • 9.02.2025, 22:29
В Минске 11 жилых домов полдня оставались без отопления

Из-за повреждения трубопровода.

В Минске днем 8 февраля произошло повреждение трубопровода в окрестностях станции метро «Спортивная». Из-за этого отопления в жилых домах не было до ночи 9 февраля, сообщает «Белсат» со ссылкой на «Минскэнерго».

8 февраля в 15:30 в связи с повреждением трубопровода квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивная» произошел выброс горячей воды на поверхность. В результате повреждения трубопровода в районе улицы Притыцкого произошло отключение от теплоснабжения 11 жилых домов и двух административных зданий.

9 февраля в 02:50 на поврежденном участке теплосети были завершены сварочные работы, а к 03:30 участок трубопровода сети был включен в работу и теплоснабжение потребителей было восстановлено.

В течение дня проводились работы по восстановлению теплоизоляции, перекрытию теплового канала плитами, а также заделка стыков гидроизоляции и обратная засыпка грунтом.

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