Генерал США рассказал, как заставить Путина остановить войну 2 9.02.2025, 22:42

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Уэсли Кларк

Это единственная основа для достижения мирного соглашения.

Невозможно закончить войну, пока российский диктатор Путин не осознает, что не сможет победить. Его нужно убедить, что его цели недостижимы, поэтому он должен остановиться, прежде чем потеряет больше. Это единственная основа для достижения мирного соглашения.

Такое заявление сделал генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000) Уэсли Кларк в интервью «Суспільному».

«Это не вопрос того, что вы предложите обеим сторонам какую-то формулу и они скажут: нам нравится», - отметил генерал.

По мнению Кларка, пока сложно определить, как будет выглядеть формула мира и хотя спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог сформировал видение, оно неприемлемо для обеих сторон.

«Но так происходят переговоры. Они будут сформированы сильными сторонами обоих участников», - пояснил Кларк.

Генерал привел пример из истории. Он рассказал, что президент Эйзенхауэр в начале своей каденции сказал: «У меня есть секретный план, как закончить Корейскую войну».

Кларк рассказал, что Эйзенхауэр отправил в Южную Корею пушку, способную стрелять ядерными снарядами. Это совпало во времени со смертью Сталина и готовностью Мао Цзэдуна пойти навстречу.

«История закончилась перемирием, которое продолжается и по сей день», - констатировал Кларк.

В связи с этим он отметил, что тогда США понадобились решительные действия, чтобы изменить баланс сил.

«Надеюсь, и европейские союзники, и Трамп понимают, что это может понадобиться и в Украине», - высказал мнение генерал.

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