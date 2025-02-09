Папа Римский вынужден был прервать проповедь из-за проблем со здоровьем
- 9.02.2025, 23:23
Понтифик попросил своего помощника зачитать его речь.
Папа Римский Франциск был вынужден прервать проповедь в Ватикане в воскресенье, заявив, что ему тяжело дышать на фоне приступа тяжелого бронхита. Об этом сообщает ANSA.
«Сейчас я немного извиняюсь и прошу магистра продолжить чтение, потому что мне трудно дышать», - сказал 87-летний аргентинский понтифик под аплодисменты десятков военнослужащих, собравшихся на площади Св.Петра на мессе по случаю юбилея вооруженных сил, прервав чтение проповеди и передав текст для чтения архиепископу Диего Равелли, мастеру Папских литургических торжеств.