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Папа Римский вынужден был прервать проповедь из-за проблем со здоровьем

  • 9.02.2025, 23:23
Папа Римский вынужден был прервать проповедь из-за проблем со здоровьем
Фото: AFP

Понтифик попросил своего помощника зачитать его речь.

Папа Римский Франциск был вынужден прервать проповедь в Ватикане в воскресенье, заявив, что ему тяжело дышать на фоне приступа тяжелого бронхита. Об этом сообщает ANSA.

«Сейчас я немного извиняюсь и прошу магистра продолжить чтение, потому что мне трудно дышать», - сказал 87-летний аргентинский понтифик под аплодисменты десятков военнослужащих, собравшихся на площади Св.Петра на мессе по случаю юбилея вооруженных сил, прервав чтение проповеди и передав текст для чтения архиепископу Диего Равелли, мастеру Папских литургических торжеств.

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