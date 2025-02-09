«Волшебный» способ из детства: эксперт поделилась напитком, который поможет быстро заснуть 9.02.2025, 23:36

Этот простой теплый напиток может существенно улучшить качество сна.

Полноценный ночной сон необходим для того, чтобы быть бодрым и готовым к новому дню. Однако если вы относитесь к тем людям, которым трудно выспаться, эксперт рассказала об одном способе, который может вам помочь, пишет Mirror.

Автор книги «Detox to Glow» Сабрина Бава поделилась своим рецептом идеального напитка перед сном. Она отметила, что этот простой теплый напиток может существенно улучшить качество вашего сна.

Эксперт советует выпить теплого молока с корицей около 90 минут до того, как лечь спать. По словам Бавы, молоко помогает успокоить ум и расслабиться.

Для этого она использует одну чашку растительного молока, до половины чайной ложки порошка корицы и половину чайной ложки топленого масла, кипятя смесь в течение нескольких минут.

После того, как смесь нагреется, снимите ее с плиты и дайте ей немного остыть, а затем полейте сверху медом, чтобы было вкуснее.

«Я готовлю теплое молоко со специями на ночь, с тех пор как себя помню. Этот вариант лучше всего работает для меня. Поэтому, если вы не можете заснуть ночью, или если вы просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть, вам стоит попробовать этот вариант. Он согреет и успокоит вашу нервную систему, чтобы вы снова заснули», - отметила эксперт.

Сабрина добавила, что коровье молоко также можно использовать, если вы предпочитаете именно его.

В Mirror добавили, что такой способ был известен еще с детства, когда бабушки давали внукам пить молоко для лучшего сна, однако наука пока не доказала достоверность такого метода. В свою очередь добавление немного пряностей действительно имеет значительные преимущества.

«Начнем с того, что корица имеет естественные мышечные расслабляющие свойства, которые могут способствовать засыпанию. Кроме того, считается, что тепло молока согревает тело изнутри, создавая ощущение уюта и комфорта. Кроме того, молоко богато триптофаном - аминокислотой, которая отвечает за выработку серотонина и мелатонина, необходимых для регулирования цикла сна», - объяснили в материале.

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