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Будущий канцлер Мерц: Украина может положиться на Германию

  • 1.03.2025, 0:08
  • 1,140
Будущий канцлер Мерц: Украина может положиться на Германию

Зеленского поддержал и нынешний канцлер Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц заявили о поддержке Украины после скандала в Белом доме.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Шольц написал в X (Twitter), что никто не хочет мира больше, чем граждане Украины.

«Именно поэтому мы работаем вместе, чтобы найти путь к длительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию – и на Европу», – добавил он.

Мерц, который сейчас возглавляет переговоры о формировании коалиции в Германии, обратился к Зеленскому и заявил, что Германия –«вместе с Украиной и в хорошие времена, и во времена испытаний».

«Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне», – отметил политик.

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