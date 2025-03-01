Будущий канцлер Мерц: Украина может положиться на Германию 1.03.2025, 0:08

1,140

Зеленского поддержал и нынешний канцлер Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц заявили о поддержке Украины после скандала в Белом доме.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Шольц написал в X (Twitter), что никто не хочет мира больше, чем граждане Украины.

«Именно поэтому мы работаем вместе, чтобы найти путь к длительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию – и на Европу», – добавил он.

Мерц, который сейчас возглавляет переговоры о формировании коалиции в Германии, обратился к Зеленскому и заявил, что Германия –«вместе с Украиной и в хорошие времена, и во времена испытаний».

«Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне», – отметил политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com