Будущий канцлер Мерц: Украина может положиться на Германию
- 1.03.2025, 0:08
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Зеленского поддержал и нынешний канцлер Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц и его вероятный преемник Фридрих Мерц заявили о поддержке Украины после скандала в Белом доме.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Шольц написал в X (Twitter), что никто не хочет мира больше, чем граждане Украины.
«Именно поэтому мы работаем вместе, чтобы найти путь к длительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию – и на Европу», – добавил он.
Мерц, который сейчас возглавляет переговоры о формировании коалиции в Германии, обратился к Зеленскому и заявил, что Германия –«вместе с Украиной и в хорошие времена, и во времена испытаний».
«Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне», – отметил политик.