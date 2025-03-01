СМИ узнали, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры 1.03.2025, 0:27

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Украинцы хотели продолжить переговоры.

Телеканал CNN узнал подробности того, что произошло за закрытыми дверями после публичной ссоры между президентами Украины и США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

По информации источников CNN, после того, как завершилась публичная часть встречи Трампа и Зеленского, американский президент вместе с советниками ушел в отдельную комнату.

Он провел консультации с Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими советниками.

Именно тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский «не в том месте, чтобы вести переговоры», пишет CNN, и поручил Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Волтцу передать сообщение, что украинский президент должен уехать.

Представитель Белого дома рассказал телеканалу, что украинцы выступили против и хотели продолжить переговоры, но им отказали.

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