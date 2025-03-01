закрыть
1 марта 2025, суббота, 1:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского

  • 1.03.2025, 0:45
  • 1,826
Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского

С заявлениями выступили Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Президент Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта опубликовали идентичные заявления на украинском языке с поддержкой Украины после ссоры в Белом доме.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Фон дер Ляйен и Кошта в своих заявлениях обратились к Зеленскому, отметив, что его достоинство «чтит храбрость украинского народа».

«Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира», – говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина