Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского 1.03.2025, 0:45

1,826

С заявлениями выступили Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Президент Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта опубликовали идентичные заявления на украинском языке с поддержкой Украины после ссоры в Белом доме.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Фон дер Ляйен и Кошта в своих заявлениях обратились к Зеленскому, отметив, что его достоинство «чтит храбрость украинского народа».

«Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира», – говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com