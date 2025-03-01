Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского
- 1.03.2025, 0:45
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С заявлениями выступили Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.
Президент Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта опубликовали идентичные заявления на украинском языке с поддержкой Украины после ссоры в Белом доме.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Фон дер Ляйен и Кошта в своих заявлениях обратились к Зеленскому, отметив, что его достоинство «чтит храбрость украинского народа».
«Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира», – говорится в сообщении.