Демократы резко раскритиковали Трампа за ссору с Зеленским 1.03.2025, 0:55

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Выступил ряд американских сенаторов.

Американские сенаторы-демократы раскритиковали президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за позорное отношение к Украине, обвинив их в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Их оценку приводят CNN и Financial Times.

«Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина», - процитировало издание FT лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера.

Между тем сенатор от Аризоны Рубен Галлего назвал поведение руководителей США «позором», а Крис Мерфи из Коннектикута сказал, что это «абсолютный позор для Америки».

Сенатор Брайан Шац с Гавайев считает, что поведение Трампа в Овальном кабинете свидетельствует, что президент «не разделяет ценностей американцев».

«Американское президентство сошло с рельсов... Он (Трамп, - ред.) сделал это специально в Овальном кабинете. Мы все должны серьезно рассмотреть возможность того, что президент Соединенных Штатов не разделяет ценностей американцев», - сказал Шатц.

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