О мире, сделке и споре с Трампом: главное из интервью Зеленского для Fox News
- 1.03.2025, 8:40
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Президент Украины рассказал, почему разговор перерос в скандал и возможны ли переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью после спора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он рассказал, почему разговор перерос в скандал, какова судьба сделки об ископаемых с США и возможны ли мирные переговоры.
РБК-Украина собрало главные заявления украинского президента из интервью Fox News.
О споре с Трампом
По словам Зеленского, спор во время встречи с Трампом в Овальном кабинете вспыхнул из-за «рассказов о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - диктатор».
«Где же дружба между США и Украиной?» - спросил президент.
На вопрос, жалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, Зеленский ответил: » Да, это не было хорошо». По его мнению, некоторые вещи с партнерами нужно обсуждать без камер.
Президент добавил, что очень благодарен американскому народу, Трампу и Конгрессу за поддержку Украины, и считает, что отношения с США еще можно спасти.
«Потому что это больше, чем отношения между двумя президентами. Это сильные исторические отношения между нашими народами. Поэтому я всегда начинаю с благодарности вашему народу от нашего народа. Это самое важное», - сказал Зеленский.
О сделке с США
Ожидалось, что во время визита Зеленского в Белый дом между Украиной и США будет подписано соглашение по полезным ископаемым. Однако, после спора в Овальном кабинете, подписание соглашения сорвалось.
Как заявил Зеленский, украинская сторона хочет подписать соглашение с США и готова к этому. Это соглашение, по его словам, должно стать первым шагом к гарантиям безопасности.
«США хотели это соглашение, мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении», - пояснил он.
Однако президент не знает, когда соглашение между Украиной и США может быть подписано.
«Я думаю, что министры должны подписать это соглашение. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», - сказал Зеленский.
О мирных переговорах
После скандала в Белом доме Трамп заявил, что Зеленский якобы не хочет мира.
«Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут. Я лишь сказал, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными», - ответил на эти упреки президент.
Он добавил, что за столом переговоров должны быть США, Европа и Украина, но в сильной позиции. Однако, по словам Зеленского, сначала нужно получить гарантии безопасности, а уже тогда переходить к дипломатии.
Кроме того, президент ответил на призывы Трампа к немедленному прекращению огня на фронте.
«Я не могу сказать просто «остановитесь» (солдатам - остановить боевые действия, - ред.). Никто не остановится, потому что все боятся, что Путин вернется завтра», - пояснил он.
Ранее Трамп также заявил, что находится «посередине» между Украиной и РФ, на что Зеленский в интервью ответил, что хотел бы, чтобы он был больше на украинской стороне.
О помощи от США
Газета The Washinghton Post после спора между Зеленским и Трампом написала со ссылкой на собственный источник, что США якобы могут остановить военную помощь Украине. Речь идет о поставках, которые были согласованы еще предыдущей американской администрацией.
«Это будет трудно для нас, без вашей поддержки, но мы не можем терять наши ценности», - прокомментировал такие риски Зеленский.
Об отставке
Реагируя на события в Белом доме, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что для «реанимирования» соглашения об ископаемых Зеленский должен или измениться, или уйти в отставку, или прислать другого переговорщика.
«Это решение может принять только народ Украины», - ответил на этот упрек президент.