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«Вы не одиноки»: лавина поддержки для Зеленского и Украины

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  • 1.03.2025, 8:51
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«Вы не одиноки»: лавина поддержки для Зеленского и Украины

Заявления мировых лидеров после прерванного визита в США.

Мировые лидеры выразили свою поддержку Украине. Это произошло после ссоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Подробнее о том, кто поддержал Украину, можно узнать, в материале РБК-Украина.

Польша

После перепалки американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в заметке на X отметил, что украинцы не одиноки.

«Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», - подчеркнул он.

Франция

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским.

«Мы должны уважать тех, кто воюет», - коротко отреагировал Макрон.

Он подчеркнул, что нельзя забывать, что есть «агрессор и человек, на которого напали».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро присоединился к позиции Макрона и также высказался в поддержку Украины.

«Есть агрессор - путинская Россия. Есть жертва: украинский народ. Перед лицом этого, и ради нашей коллективной безопасности, нам нужно одно: Европа, сейчас», - отметил он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что сейчас настало время активных действий, а не разговоров.

«Время для слов закончилось, давайте делать то, что говорим», - подчеркнул он.

Германия

В то же время заместитель лидера немецкой партии ХДС Иоганн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину.

«Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!», - отметил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к Вадефулу и также поддержала Украину.

«Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит бок о бок с Украиной - и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку со стороны Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности является нашим общим», - заявила она.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что сейчас никто не хочет мира больше, чем украинцы.

«Поэтому мы работаем над общим путем к длительному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию - и на Европу», - добавил он.

Потенциально будущий канцлер Германии Фридрих Мерц тоже выразил свою поддержку украинскому президенту и Украине.

«Уважаемый Владимир Зеленский мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне», - отметил он.

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выражают поддержку и солидарность с Украиной после столкновения между Трампом, Вэнсом и Зеленским.

«Украина, Испания с вами», - сказал премьер-министр.

Великобритания

По данным Sky News, позиция Британии «остается неизменной» после срыва переговоров Трампа и Зеленского.

Анонимный источник сказал «посмотрим, что произойдет в ближайшие дни».

По его словам, позиция правительства Британии «непоколебима в поддержке справедливого и прочного мира, который обеспечивает суверенитет и безопасность Украины».

Затем источник повторил позицию премьер-министра Британии Кейра Стармера о том, что «никаких переговоров об Украине без Украины» не может быть и добавил, что Европа должна сыграть свою роль в защите и «усилиться».

Как рассказали на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании созвонился с Зеленским и Трампом и выразил «непреклонную поддержку» Украине», пишет The Guardiam.

Также отмечается, что глава британского правительства сохраняет твердую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к крепкому миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины».

Кроме того, у Стармера рассказали, что он «с нетерпением» ждет встречи международных лидеров в воскресенье, включая президента Зеленского.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа присоединился к европейским лидерам и также поддержал украинцев.

«Украина, ты никогда не будешь сама», - написал он в заметке на X.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду также прокомментировала разговор Трампа и Зеленского.

«Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия - агрессор. Украина защищает свою свободу и нашу. Мы стоим с Украиной», - написала она в X.

Чехия

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна также поддерживает Украину и украинский народ.

«Мы с Украиной и на стороне свободного мира!», - подчеркнул он.

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также выступил на стороне Украины, ведь и Украина является жертвой российской агрессии.

«Украина является жертвой российской агрессии. Она борется с войной с помощью многих друзей и партнеров. Мы должны не жалеть усилий для достижения справедливого и длительного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину», - отметил глава страны.

К президенту присоединилась также премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Латвия стоит на стороне Украины», - написала она.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре после напряженной атмосферы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом отметил, что то, что мир сегодня увидели из Белого дома, является «серьезным и неутешительным».

«Украина все еще нуждается в поддержке США, а безопасность и будущее Украины также важны для США и Европы... Зеленский имеет сильную поддержку в Украине, широкую поддержку в Европе, и он провел свой народ в очень сложное и жестокое время под ударами России», - отметил он.

Стьоре пояснил, что, по его мнению, обвинения Трампа в том, что Зеленский играет в азартные игры с Третьей мировой войной, «является глубоко необоснованным, и это утверждение, от которого я дистанцируюсь».

«Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Мы надеемся, что администрация Трампа также понимает важность справедливого и прочного мира в Украине», - подытожил премьер.

Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна также поддерживает Украину.

«Вы боретесь не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Слава Украине! Объединенная Швеция стоит за нашими друзьями в Украине. С начала вторжения, через эти три года войны, до сегодняшнего дня - и в будущем. Слава Украине!», - отметил он.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что Нидерланды поддерживают Украину так же твердо, как и раньше.

«Сейчас больше, чем когда-либо. Мы стремимся к длительному миру и прекращению агрессивной войны, начатой Россией. Для Украины и ее народа, а также для Европы», - отметил премьер.

Евросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также присоединилась к поддержке Украины и в частности президента Зеленского.

«Ваше достоинство чтит мужество украинского народа. Будь сильным, будь храбрым, будь бесстрашным. Вы никогда не одиноки, уважаемый президент, - заявила она.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в свою очередь тоже поддержала Украину.

«Мы стоим рядом с Украиной, мы усилим нашу поддержку Украине, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору. Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Мы, европейцы, должны принять этот вызов», - подчеркнула она.

К поддержке украинцев и украинского президента присоединилась и председатель Европарламента Роберта Метсола.

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также высказались в поддержку Украины

«Россия незаконно и безосновательно вторглась в Украину. Вот уже три года украинцы борются мужественно и стойко. Их борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас», - говорится в сообщении главы Канадского правительства в Twitter-аккаунте (X).

Трюдо добавил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и украинцев «в достижении справедливого и продолжительного мира».

США

В свою очередь сенатор США Адам Шифф назвал Трампа трусом, а Зеленского - героем.

Заметим, что законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и вице-президента Джей Ди Венса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.

В частности лидер меньшинства Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, в заметке к X написал, что «Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина».

«Демократы в Сенате никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию», - добавил он.

В то же время к поддержке Украины присоединился сенатор Крис Мерфи отметил, что это «полный позор для Америки». Сенаторы Рубен Галлего и Брайан Шатц также отметили, что это «позор».

«Позор, позор, позор», - написал Шатц.

Сенатор республиканец Шелдон Уайтхаус также поддержал Украину.

«Наши лидеры ведут себя как марионетки Путина. Отвратительно», - написал он.

Сенатор США Берни Сандерс в свою очередь отметил, что он верит в демократию.

«Трамп отчитывает Зеленского, лидера демократической страны, мужественно борется с российским империализмом. И одновременно объединяется с Путиным, диктатором, который начал самую кровавую за 80 лет войну в Европе. Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм», - подчеркнул он.

Встреча Зеленского с Трампом

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами и с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Глава украинского государства напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

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