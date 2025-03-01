NBC News: США прекратили поддержку программы восстановления энергетики Украины 1 1.03.2025, 9:18

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В программу были вложены сотни миллионов долларов.

Государственный департамент США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. В программу были вложены сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

«Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции», - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Он отметил, что Россия ведет против Украины «экономическую войну», но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

«Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса», - добавил сотрудник Агентства.

NBC News напоминает, что в Украине ранее работали 64 сотрудника USAID. Но после решения администрации Трампа отправить практически всех их в отпуск и вернуть в США, в Украине останутся только восемь человек из Агентства.

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