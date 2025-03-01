Клиент американского банка на полтора часа стал богатейшим человеком мира 1.03.2025, 9:21

Из-за «забытых нулей».

Американский банк Citibank из-за «сложностей компьютерного интерфейса» сделал своего клиента на полтора часа богатейшим человеком мира — на его эксроу-счет был зачислен 81 трлн долларов. Об этом со ссылкой на Financial Times (FT) сообщает RTVi.

Как пишет издание, изначально полагавшиеся клиенту четыре перевода на общую сумму в 280 долларов заблокировались, потому что были автоматически промаркированы как нарушающие международные санкции. Из-за ошибки автоматики сотрудникам пришлось перейти в запасной «сложный интерфейс», где по умолчанию в поле с суммой находятся 15 нулей, которые необходимо удалить вручную. Сотрудник, по всей видимости, этого не сделал.

В банке утверждают, что ситуация «никак не повлияла на банк и клиента» и если бы тот попытался вывести средства, то сработали бы некие «механизмы считывания». Ошибку при этом заметил только третий по счету сотрудник, через которого проходила транзакция, а на окончательное возвращение средств со счета в Бразилии потребовалось несколько часов.

Банк подчеркнул, что инцидент (он произошел в апреле прошлого года, а известно о нем стало только сейчас) подчеркивает необходимость «усилий по переходу от ручного управления процессами к автоматизации». О нем было доложено американским регуляторам — Федеральной резервной системе и Управлению контролера денежного обращения

Это не первая такого рода оплошность для Citibank. По данным FT, за последний год банк 10 раз ошибочно пытался начислить клиентам по 1 млрд долларов и более, а годом ранее — 13 раз. Власти США также выписывали штраф Citigroup на 136 млн долларов за проблемы с программным обеспечением, которые продолжаются не менее пяти лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com