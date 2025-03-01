Зеленский ответил на упрек Трампа 10 1.03.2025, 9:41

11,644

Президент Украины призвал различать «мир» и «отсутствие войны».

Президент США обвинил украинского лидера в том, что тот хочет «сражаться», а не заключать мир. Однако Владимир Зеленский в интервью Fox News опроверг этот тезис.

«Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы. [Но] мир - это не просто отсутствие войны», - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что он не может просто приказать украинцам прекратить сопротивление агрессору.

«Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется», - отметил он.

По словам Зеленского, он открыт для переговоров с Россией, но при условии, что США предоставят Украине гарантии безопасности.

Напомним, во время первой за несколько месяцев личной встречи Дональд Трамп и Владимир Зеленский устроили эмоциональный спор, который спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого Трамп распространил заявление, в котором обвинил Зеленского в неготовности заключать мир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com