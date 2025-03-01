Зеленский ответил на упрек Трампа

Зеленский ответил на упрек Трампа10
- 1.03.2025, 9:41
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Президент Украины призвал различать «мир» и «отсутствие войны».
Президент США обвинил украинского лидера в том, что тот хочет «сражаться», а не заключать мир. Однако Владимир Зеленский в интервью Fox News опроверг этот тезис.
«Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы. [Но] мир - это не просто отсутствие войны», - сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что он не может просто приказать украинцам прекратить сопротивление агрессору.
«Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется», - отметил он.
По словам Зеленского, он открыт для переговоров с Россией, но при условии, что США предоставят Украине гарантии безопасности.
Напомним, во время первой за несколько месяцев личной встречи Дональд Трамп и Владимир Зеленский устроили эмоциональный спор, который спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого Трамп распространил заявление, в котором обвинил Зеленского в неготовности заключать мир.