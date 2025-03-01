закрыть
1 марта 2025, суббота, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сегодня момент уйти»: Лукашенко устроил истерику из-за экономики

28
  • 1.03.2025, 9:55
  • 19,164
«Сегодня момент уйти»: Лукашенко устроил истерику из-за экономики

Диктатор вспомнил о нищете и «сивых конях».

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить справедливые цены на белорусских прилавках и уравнять в правах частников и государственные предприятия. Об этом он заявил 28 февраля на совещании в Минске.

«Если вы думаете, что вот до выборов потерпим, как это в других странах бывает, а после выборов это пойдет само собой, как всегда было, упаси вас господь от этого. Расстрельная статья как минимум!», - жестко предупредил чиновников Александр Лукашенко.

Он согласился, что эта работа требует больших усилий и проблема действительно сложная. А вот если, по словам политика, действовать согласно простой схеме «спрос и предложение», то все будет просто и ничего делать не надо.

«Это же нагрузка. Кому хочется работать. Так я по-человечески вам говорю: кто не может и не хочет, не сидите на этих должностях. Не хотите - уходите. Я никого не привязал. Сегодня момент красиво уйти. Но отступления не будет, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Мы же с вами все практически вышли если не из нищеты… Я из нищеты. Я знаю, как жилось простым бедным людям. И вы же не министерские детки».

«Вы же не забыли, как живут обычные люди. Давайте им поможем. Бездельников, которые ходят бряцают языками, заставим работать. Я тоже такое указание дал. На себя взял, распорядился. Вся власть в наших руках. А говорить о том, что «вот такой Евросоюз, американцы такие, у России…» Нам нечего на них равняться. Россия, если захочет, самой богатой страной будет. Американцы захотят - напечатают сколько надо долларов. Европейцы - технологичные страны, отстроенные. Придут нормальные руководители, будет Европейский союз работать. А нам что делать в этом окружении? Воевать, как в Украине? Все начинается с экономики, 25-й раз об этом говорю», - подчеркнул Лукашенко.

Он поручил правительству выработать новую форму справедливого ценообразования. Однако что подразумевается под этой справедливостью?

«Во-первых, для потребителя, простого человека, справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт. Я не говорю, что «Гуччи», «Версаче» и прочее. Хочешь - покупай импортное. Но мы же можем произвести аналогичный продукт, - обратил внимание Лукашенко. - Второе. Для предприятий - тех, кто производит - справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль - это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю».

Написать комментарий 28

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина