«Сегодня момент уйти»: Лукашенко устроил истерику из-за экономики 28 1.03.2025, 9:55

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Диктатор вспомнил о нищете и «сивых конях».

Лукашенко потребовал от правительства обеспечить справедливые цены на белорусских прилавках и уравнять в правах частников и государственные предприятия. Об этом он заявил 28 февраля на совещании в Минске.

«Если вы думаете, что вот до выборов потерпим, как это в других странах бывает, а после выборов это пойдет само собой, как всегда было, упаси вас господь от этого. Расстрельная статья как минимум!», - жестко предупредил чиновников Александр Лукашенко.

Он согласился, что эта работа требует больших усилий и проблема действительно сложная. А вот если, по словам политика, действовать согласно простой схеме «спрос и предложение», то все будет просто и ничего делать не надо.

«Это же нагрузка. Кому хочется работать. Так я по-человечески вам говорю: кто не может и не хочет, не сидите на этих должностях. Не хотите - уходите. Я никого не привязал. Сегодня момент красиво уйти. Но отступления не будет, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Мы же с вами все практически вышли если не из нищеты… Я из нищеты. Я знаю, как жилось простым бедным людям. И вы же не министерские детки».

«Вы же не забыли, как живут обычные люди. Давайте им поможем. Бездельников, которые ходят бряцают языками, заставим работать. Я тоже такое указание дал. На себя взял, распорядился. Вся власть в наших руках. А говорить о том, что «вот такой Евросоюз, американцы такие, у России…» Нам нечего на них равняться. Россия, если захочет, самой богатой страной будет. Американцы захотят - напечатают сколько надо долларов. Европейцы - технологичные страны, отстроенные. Придут нормальные руководители, будет Европейский союз работать. А нам что делать в этом окружении? Воевать, как в Украине? Все начинается с экономики, 25-й раз об этом говорю», - подчеркнул Лукашенко.

Он поручил правительству выработать новую форму справедливого ценообразования. Однако что подразумевается под этой справедливостью?

«Во-первых, для потребителя, простого человека, справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт. Я не говорю, что «Гуччи», «Версаче» и прочее. Хочешь - покупай импортное. Но мы же можем произвести аналогичный продукт, - обратил внимание Лукашенко. - Второе. Для предприятий - тех, кто производит - справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль - это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю».

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