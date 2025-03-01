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Стало известно, кому позвонил Зеленский сразу после ссоры с Трампом

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  • 1.03.2025, 10:49
  • 13,302
Стало известно, кому позвонил Зеленский сразу после ссоры с Трампом

Политик уже поддерживал президенты Украины после разногласий с Вашингтоном.

Первым лидером, с которым связался украинский президент Владимир Зеленский после своей ссоры с американским коллегой Дональдом Трампом, стал Эммануэль Макрон.

Об этом сообщил в соцсети Х репортер издания Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на человека из близкого окружения украинского лидера.

«Зеленский только что поговорил с президентом Франции Макроном и сейчас говорит с генсеком НАТО Рютте», - сообщил он.

Отметим, что Макрон уже поддержал Зеленского после скандала в Вашингтоне. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что именно Россия в этой истории является агрессором.

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