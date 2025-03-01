Глава Пентагона приказал остановить все военные кибероперации против России 24 1.03.2025, 10:20

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Пит Хегсет

Приказ Хегсета был отдан лично начальнику Киберкомандования генералу Тимоти Хо.

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ киберкомандованию вооруженных сил США остановить направленное против России планирование, включая наступательные кибероперации, сообщает Record со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Срок приказа Хегсета неизвестен, однако командованию сообщили, что он будет действовать «в обозримом будущем», рассказали собеседники издания. В настоящий момент киберкомандование США проводит «оценку рисков», в рамках которой для Хегсета будет подготовлен перечень всех попавших под «заморозку» миссий, а также потенциальных угроз, которые все еще исходят от России.

Приказ Хегсета был отдан лично начальнику Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который, в свою очередь передал его подчиненным, включая генерал-майора Раяна Херритаджа, который руководит операционной деятельностью кибервойск США.

Под действие приказа могут попасть в том числе операции, связанные с помощью Украине, пишет Record. Ранее киберкомандование отправляло специалистов в Киев, чтобы усилить «цифровую» оборону Украины, а также исследовать возможности Москвы, в том числе в разведывательных целях.

Неясным остается будущее специалистов кибервойск численностью почти 6 тысяч человек. Среди них ккаждый четвертый занимается Россией, которая считается бастионом глобальной киберпреступности, а также была вовлечена в многочисленные кибератаки против американских частных компаний и государственных структур.

Приказ Хегсета был отдан около недели назад, говорят источники Record. И поэтому он не связан со скандальными переговорами Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который вылились в 10-минутную перепалку в прямом эфире и завершились изгнанием украинской делегации из Белого дома. При этом приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности и его работу по радиотехнической разведке против России.

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