«Хорошо умеют искать там, где ничего нет» 1 1.03.2025, 10:46

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Экономист объяснил, что стоит за рейдами МАРТ по торговым сетям Беларуси.

Массовые проверки МАРТ в крупнейших торговых сетях Беларуси выявили нарушения в большинстве магазинов. Действительно ли магазины так часто нарушают правила или это давление на ритейл в условиях жесткого регулирования, «Зеркалу» объяснил академический директор BEROC Лев Львовский.

Что показали проверки чиновников

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в феврале проверило магазины торговых сетей «Светофор», «Копеечка», «Доброном», «Соседи» и «Хит!» в разных городах Беларуси и выявило массовые нарушения.

В 96% проверенных магазинов «Копеечка» и 86% магазинов «Соседи» нашли нарушения, включая продажу просроченных товаров, несоответствие ассортиментных перечней и проблемы с ценниками. В сети «Хит!» нарушения были, как заявляется, в каждой торговой точке, а в половине из них продавали просрочку.

«Это нарастание напряжения в отрасли»

Экономист Лев Львовский считает вполне ожидаемым, что контролирующие нашли нарушения:

— Как известно, плох тот инспектор МАРТ, который не может найти нарушения, — говорит аналитик и добавляет: — У нас действует столько разных правил, ограничений и законов, которым должна следовать торговля, что всегда уж что-нибудь да нарушат. Где-то окажется, например, что продавщица без передника или сыр режут, не надев шапочку, а где-то цену на колбасу подняли на две копейки.

Рейд именно по крупным торговым сетям аналитик также считает ожидаемым — именно там продается бóльшая часть товаров народного потребления.

— Думаю, эти рейды больше связаны с запугиванием, — продолжает аналитик. — Ритейл — это один из секторов, который больше всего страдает от системы контроля цен. Мы это видим, начиная от того, что среди компаний, которые проходят процедуру банкротства, самое большое число из этой отрасли. Самые большие проблемы с прибылью тоже у них (если говорить про частный сектор). Соответственно, торговле реально становится все сложнее выживать. Мы видим, что некоторые крупные игроки уходят.

Власти еще в конце прошлого года заявляли, что готовят изменения в систему регулирования цен. Среди предложений, в частности, были те, что предусматривают некоторое ослабление административных тисков, чтобы немного облегчить положение торговых компаний. Однако Лукашенко запретил смягчать регулирование, в результате чего инфляция в прошлом году была бы не 5,2%, как зафиксировано на бумаге, а 6%. Тем временем обещанные послабления в регулировании цен до сих пор не введены. Как стало известно после совещания правительства 28 февраля, новый вариант управления инфляцией должны подготовить к 1 апреля.

— В правительстве продвигали смягчение [ценового регулирования] и указывали на проблемы, которые из-за него возникают. Но мы видим по риторике Лукашенко, что он считает по-другому, — говорит Лев Львовский. — В итоге [мы имеем] эти проверки. Это нарастание напряжения в отрасли.

Аналитик не исключает, что торговля, пытаясь выжить в сложных условиях, может «срезать углы», то есть в какой-то мере обходить ограничения.

— Если в торговле реально пытались срезать углы, то, скорее всего, мы увидим уголовные дела. Если не увидим их, то это просто значит, что МАРТ хорошо умеет искать там, где ничего нет. Так он показывает, что все под контролем, даже крупные сети.

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