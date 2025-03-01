WP: Администрация Трампа рассматривает остановку военной помощи Украине

WP: Администрация Трампа рассматривает остановку военной помощи Украине19
- 1.03.2025, 10:41
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Решение затронет поставки на миллиарды долларов.
Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на заявления президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете, сообщил The Washington Post высокопоставленный чиновник администрации.
Как пишет издание, если это решение будет принято, оно затронет поставки на миллиарды долларов, включая радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты, которые ожидают отправки в Украину в рамках президентского механизма сокращения вооружений, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за чувствительности темы.
Рассмотрение вопроса о приостановке поставок оружия Украине, в то время как она противостоит полномасштабному вторжению России, подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после напряженной беседы в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Чиновник опроверг предположения о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что были предприняты усилия для создания более позитивного настроя при подготовке встречи, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинений в том, что Зеленский является «диктатором».
Напомним, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посещал Вашингтон для подписания соглашения о редких ископаемых. В итоге (встреча с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом переросла в перепалку https://charter97.org/ru/news/2025/3/1/631576/).