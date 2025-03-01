закрыть
1 марта 2025, суббота, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно о скрываемых потерях россиян после удара по аэродрому «Саки» в Крыму

1
  • 1.03.2025, 10:38
  • 4,032
Стало известно о скрываемых потерях россиян после удара по аэродрому «Саки» в Крыму

Украинские партизаны разведали ситуацию на месте.

Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому «Саки» в Крыму 26 февраля. Партизаны подтверждают потери оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты «АТЕШ» сообщают, что атака по военному аэродрому «Саки» в поселке Новофедоровка была результативной.

«В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь», - уточняют партизаны.

Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина