Стало известно о скрываемых потерях россиян после удара по аэродрому «Саки» в Крыму

Стало известно о скрываемых потерях россиян после удара по аэродрому «Саки» в Крыму1
- 1.03.2025, 10:38
- 4,032
Украинские партизаны разведали ситуацию на месте.
Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому «Саки» в Крыму 26 февраля. Партизаны подтверждают потери оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Так, агенты «АТЕШ» сообщают, что атака по военному аэродрому «Саки» в поселке Новофедоровка была результативной.
«В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь», - уточняют партизаны.
Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.