Стало известно о скрываемых потерях россиян после удара по аэродрому «Саки» в Крыму 1 1.03.2025, 10:38

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Украинские партизаны разведали ситуацию на месте.

Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому «Саки» в Крыму 26 февраля. Партизаны подтверждают потери оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты «АТЕШ» сообщают, что атака по военному аэродрому «Саки» в поселке Новофедоровка была результативной.

«В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь», - уточняют партизаны.

Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.

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