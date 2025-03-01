Опубликована полная стенограмма спора Зеленского с Трампом и Вэнсом 8 1.03.2025, 11:12

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До момента, когда прессу попросили выйти из Овального кабинета.

«Голос Америки» расшифровал и перевел с английского часть общения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, которое состоялось до подписания соглашения и закрытых переговоров, завершилось резким обменом.

Вопрос журналиста: Я разговариваю со своими друзьями в Польше, и там они обеспокоены тем, что вы слишком благосклонны к Путину. Что бы вы им ответили?

Президент США Дональд Трамп: Ну, если бы я не был благосклонен к ним обоим, у вас никогда не было бы сделки. Вы хотите, чтобы я сказал действительно ужасные вещи о Путине, а потом сказал: «Привет, Владимир, как у нас дела со сделкой?» Так не работает. Я не становлюсь на сторону Путина. Я не становлюсь ни на чью сторону. Я поддерживаю Соединенные Штаты Америки, и для блага мира я поддерживаю весь мир, и я хочу покончить с этим.

Вы видите, какую ненависть он [Зеленский - ред.] испытывает к Путину. Мне очень трудно заключить сделку, имея такую ненависть. Он испытывает огромную ненависть, и я это понимаю, но я могу сказать вам, что другая сторона тоже не очень влюблена в него.

Поэтому это не вопрос благосклонности. Я привержен миру. Я хочу увидеть урегулирование. Я привержен Европе. Я хочу увидеть, сможем ли мы это сделать.

Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели - я был бы таким жестким, но так никогда не достигнешь соглашения. Поэтому все идет так, как идет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Я отвечу на это. Итак, посмотрите, в течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки был президент, который выступал на пресс-конференциях и жестко говорил о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и уничтожил значительную часть страны.

Путь к миру и путь к процветанию - это, возможно, участвовать в дипломатии. Мы попробовали путь Джо Байдена, били себя в грудь и делали вид, что слова президента Соединенных Штатов важнее действий президента Соединенных Штатов.

То, что делает Америку хорошей страной, это ее участие в дипломатии. Это то, что делает президент Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский: Могу ли я вас спросить?

Джей Ди Вэнс: Конечно.

Владимир Зеленский: Ладно. Итак он оккупировал части, большие части Украины, части востока и Крым. Он оккупировал их в 2014 году. В течение многих лет, я говорю только о Байдене, но тогда был президент Обама, потом президент Трамп, потом президент Байден, теперь снова президент Трамп, и, дай Бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в течение 2014 года его никто не останавливал. Он просто оккупировал и брал, убивал людей…

Дональд Трамп: 2015.

Владимир Зеленский: 2014.

Джей Ди Вэнс: 2014.

Дональд Трамп: 2014 - я был не здесь.

Владимир Зеленский: Да, но с 2014 до 2022 года ситуация была такая же.

Люди погибали на линии соприкосновения. Его никто не останавливал. Вы знаете, у нас были с ним разговоры, много разговоров, двусторонний разговор, и я, как новый президент, в 2019 году подписал с ним соглашение. Я подписал с ним, [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, - соглашение о прекращении огня. Все они сказали мне, что он никогда не уйдет, мы подписали с ним газовый контракт, но после этого он нарушил перемирие. Он убивал наших людей и не обменивал пленных. Мы подписали [соглашение, которое включало - ред.] обмен пленными, а он этого не сделал. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди? Что вы имеете в виду?

Джей Ди Вэнс: Я говорю о дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.

Владимир Зеленский (перебивает): Да, но если вы не останавливаете…

Джей Ди Вэнс (перебивает): Господин президент, господин президент со всем уважением, я считаю, что это неуважение с вашей стороны прийти в Овальный кабинет и вступать в дебаты об этом перед американскими медиа. Сейчас вы ходите и заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с живой силой, вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту…

Владимир Зеленский (перебивает): Кто-то из вас был в Украине, что вы говорите нам, какие у нас проблемы? Хотя бы раз?

Джей Ди Вэнс (перебивает): На самом деле, я смотрел и видел истории, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей, вы привозите их в пропагандистский тур, господин президент. Вы не согласны с тем, что у вас проблемы с мобилизацией людей в вашу армию?

Владимир Зеленский (перебивает): У нас есть проблемы…

Джей Ди Вэнс (перебивает): И не считаете ли вы, что это проявление неуважения…

Владимир Зеленский (перебивает): Я отвечу…

Джей Ди Вэнс (перебивает):… прийти в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и атаковать администрацию, которая пытается предотвратить уничтожение вашей страны?

Владимир Зеленский: Очень много вопросов. Начнем с самого начала.

Джей Ди Вэнс: Конечно.

Владимир Зеленский: Прежде всего, во время войны у всех есть проблемы, даже у вас, но у вас прекрасный океан, и вы не чувствуете этого сейчас, но вы почувствуете это в будущем.

Дональд Трамп (перебивает): Вы этого не знаете.

Владимир Зеленский (перебивает): Дай Бог у вас не будет войны.

Дональд Трамп (перебивает): Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать.

Владимир Зеленский (перебивает): Я не говорю вам, я отвечаю на вопрос…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в той позиции, чтобы это диктовать. Помните это.

Владимир Зеленский (перебивает): Я не диктую…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в той позиции, чтобы указывать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо и очень сильными.

Владимир Зеленский (перебивает): Вы почувствуете влияние…

Дональд Трамп (перебивает):…и очень сильными. Вы сейчас не в очень хорошем положении.

Владимир Зеленский (перебивает): С самого начала….

Дональд Трамп (перебивает): Вы поставили себя в очень плохое положение, и он [Джей Ди Вэнс - ред.] прав насчет этого.

Владимир Зеленский (перебивает): С самого начала войны….

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в хорошей позиции, у вас на руках сейчас нет карт. С нами у вас появились карты.

Владимир Зеленский (перебивает): Мы не играем в карты.

Дональд Трамп (перебивает): Нет, вы играете в карты. Вы играете жизнями миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной.

Владимир Зеленский (перебивает): О чем вы говорите?

Дональд Трамп (перебивает): Вы играете с Третьей мировой войной. И то что вы делаете является неуважением к стране, этой стране

Владимир Зеленский (перебивает): Со всем уважением к вашей стране…

Дональд Трамп (перебивает): они [США - ред.] поддержали вас гораздо больше, чем многие люди говорили, что должны были бы.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Вы хоть раз сказали «спасибо»?

Владимир Зеленский: Много раз.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Нет, на протяжении всей этой встречи?

Владимир Зеленский: Даже сегодня.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Вы поехали в Пенсильванию и проводили кампанию за оппозицию в октябре. Выскажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Владимир Зеленский: Пожалуйста. Если вы думаете, что вы можете громко говорить о войне…

Дональд Трамп (перебивает): Он не говорит громко, он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.

Владимир Зеленский (перебивает): Могу ли я ответить…

Дональд Трамп (перебивает): Нет, вы уже много говорили. Ваша страна в большой беде.

Владимир Зеленский (перебивает): Я знаю это.

Дональд Трамп (перебивает): Вы не выиграете.

Владимир Зеленский (перебивает): Я знаю это.

Дональд Трамп (перебивает): Вы не выиграете это. У вас есть довольно хорошие шансы выйти в более-менее благодаря нам.

Владимир Зеленский (перебивает): Господин Президент, мы остаемся в своей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. И я говорил спасибо в этом кабинете и не только…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не были одни. Вы никогда не были одни. Мы дали вам с нашим бестолковым президентом 350 миллиардов долларов…

Владимир Зеленский (перебивает): Вы голосовали за своего президента

Дональд Трамп (перебивает):…мы дали вам военное оборудование и вы мужественно встретили их [россиян - ред.], но они должны были использовать наше военное….

Владимир Зеленский (перебивает): Вы голосовали за своего президента...Могу ли я говорить? Вы пригласили меня говорить…

Дональд Трамп (перебивает):…..если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война бы завершилась за две недели.

Владимир Зеленский (перебивает): За три дня. Я это уже слышал от Путина. За три дня. Это что-то новое - за две недели…

Дональд Трамп (перебивает): Может меньше.

Владимир Зеленский (перебивает): Конечно.

Дональд Трамп (перебивает): Так вести дела будет очень сложно.

Джей Ди Вэнс: Просто скажите «спасибо»…

Владимир Зеленский (перебивает): Я уже много раз говорил американским людям спасибо…

Джей Ди Вэнс: Примите, что есть недоразумение и давайте пойдем обсудим эти разногласия, вместо того, чтобы спорить об этом на глазах у американских медиа когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.

Дональд Трамп: Но видите, я думаю, что для американского народа хорошо видеть, что происходит. Я думаю, что это очень важно. Вот почему я позволил этому продолжаться так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт на руках. Вы там похоронены.

Владимир Зеленский (перебивает): Я благодарен.

Дональд Трамп: Ваши люди умирают. У вас не хватает солдат.

Владимир Зеленский (перебивает): Господин президент…

Дональд Трамп: У вас не хватает солдат. И потом вы говорите нам «я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня. Я хочу уйти, и я хочу это». Смотрите, если вы можете достичь прекращения огня сейчас - я вам говорю - примите это, чтобы пули перестали летать, и ваших людей перестали убивать.

Владимир Зеленский: Конечно мы хотим остановить войну.

Дональд Трамп (перебивает): Вы сказали, что не хотите прекращения огня.

Владимир Зеленский (перебивает): Но я вам сказал…

Дональд Трамп (перебивает): Я хочу прекращения огня.

Владимир Зеленский (перебивает): С гарантиями.

Дональд Трамп (перебивает): Потому что достичь прекращения огня можно быстрее, чем какого-либо соглашения.

Владимир Зеленский (перебивает): Спросите наших людей о прекращении огня - что они думают.

Дональд Трамп (перебивает): Это было не со мной. Это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который не был умным человеком.

Владимир Зеленский (перебивает): Это был ваш президент…

Дональд Трамп (перебивает): Это было при Обаме, который дал вам одеяла. А я дал вам Джавелины.

Владимир Зеленский (перебивает): Да.

Дональд Трамп (перебивает): Я дал вам Джавелины для противодействия всем тем танкам. Обама вам одеяла. Заявляют: Обама дал одеяла, а Трамп дал Джавелины. Вы должны быть более благодарны, потому что без нас у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты на руках, а без нас у вас нет.

Дональд Трамп: Заключить сделку будет трудно, потому что отношение должно измениться.

Вопрос из зала: Если Россия нарушит прекращение огня? Если Россия нарушит мирные переговоры - что вы будете делать?

Дональд Трамп (перебивает): Что вы говорите?

Джей Ди Вэнс: Она спрашивает, что если Россия нарушит прекращение огня.

Дональд Трамп: Что если что-то? Что если бомба упадет вам на голову сейчас? Что если они ее нарушат? Я не знаю. Они нарушили ее с Байденом, потому что они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Меня они уважают.

Скажу вам, Путин прошел со мной через ад. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию. «Россия-Россия» - вы когда-нибудь слышали о той сделке, которая была фальшивой? Это была фальшивая [сделка - ред.] Хантера Байдена, афера Джо Байдена, Хиллари Клинтон, Адама Шиффа - это была афера демократов, и ему пришлось пройти через это. И он прошел через это и мы не оказались в войне. Его обвиняли во всем том, к чему он не имел отношения. Это вышло из ванной комнаты Хантера Байдена. Это вышло из спальни Хантера Байдена. Это было отвратительно. А потом они сказали: «Ой-ой, ноутбук из ада сделан Россией, 51 агент - все это было мошенничеством», и ему пришлось смириться с этим. Его обвиняли во всем этом.

Все, что я могу сказать, это то, что он, возможно, нарушал соглашения с Обамой и Бушем, и он мог нарушить их с Байденом. Он сделал это, возможно, а, возможно, не сделал. Не знаю, что произошло, но он не нарушал их со мной. Он хочет заключить сделку. Я не знаю, сможем ли мы заключить сделку. Проблема в том, что я предоставил вам возможности быть жестким парнем, и я не думаю, что вы были бы жестким парнем без Соединенных Штатов, и ваши люди очень смелые, но вы либо заключите сделку, либо мы выйдем, а если мы выйдем, вы будете бороться - я не думаю, что это будет красиво, но вы будете сражаться. Но у вас нет карт, но как только мы подпишем это соглашение, вы окажетесь в гораздо лучшем положении, но вы совсем не благодарны. И это нехорошо. Честно говоря, это неприятно. Ладно, думаю, мы видели достаточно. Это будет здорово для телевидения, скажу я вам.

После этих слов прессу попросили выйти из Овального кабинета.

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