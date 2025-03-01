«Получаю сотни сообщений: «Как войти в IT?» 1.03.2025, 11:23

иллюстративное фото

Предприниматель и блогер рассказал, как помогает айтишникам получить работу в Польше.

Алексей Картынник, известный как АйТиБорода, — IT-предприниматель, блогер и создатель IT-комьюнити. Его основная аудитория — айтишники, которые переезжают в Европу. С ними белорус на разных площадках делится советами, как адаптироваться в новой стране, найти работу и построить карьеру. MOST поговорил с ним о том, как возникло его сообщество и какие вызовы стоят перед айтишниками в Польше.

Алексей переехал из Беларуси сначала в Украину. По его словам, в Беларуси на тот момент перспективы айтишников были ограничены, а свобода самовыражения — низка.

— В Украине было больше свободы, возможности для карьеры в IT были гораздо шире, — рассказывает он.

Там Алексей активно занялся созданием контента, ориентированного на беларусскую аудиторию. Первые проекты касались технических тем и образовательных программ.

— Я начал с белорусскоязычной аудитории, но потом понял, что многие вещи интересуют и русскоязычных айтишников, и стал создавать контент, который будет полезен уже более широкой аудитории, — вспоминает он.

Так формировалось сообщество, охватывающее специалистов разных уровней. Они могли найти поддержку и поделиться опытом. Алексей общался с аудиторией на YouTube-канале, в Telegram-чате, на различных других площадках и в ходе оффлайн-мероприятий.

«Получаю сотни сообщений: «Как войти в IT?»

С началом войны в Украине в 2022 году Алексей был вынужден вновь поменять страну. Теперь он переехал в Польшу. Это привело не только к личной, но и к профессиональной перестройке.

— Перемещение в другую страну в условиях войны не было легким процессом, но я знал, что нельзя останавливаться, нужно было продолжать создавать контент, помогать людям, искать способы поддерживать сообщество, несмотря на все сложности, — говорит он.

Помимо видеоуроков и вебинаров, он создал серию адаптационных видео и учебные курсы для айтишников, которые переезжают в Польшу. Сейчас он дает советы по поиску работы и подготовке документов. А еще сотрудничает с польскими рекрутинговыми агентствами, предоставляет реальные вакансии и помогает айтишникам подготовиться к интервью и получить оффер.

— Я получаю сотни сообщений: «Как войти в IT?», «Как найти первую работу?», «С чего начать?» Я понимаю, насколько важно дать людям не просто знания, а правильное направление, — говорит он.

Польский необязателен, но будет плюсом

Часть контента, который создает Алексей, бесплатная. Он выкладывает информацию на YouTube-канале, в Telegram, а также проводит открытые вебинары. Отдельные видео набирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Несмотря на то, что аудитория Алексея из разных стран, он по-прежнему создает и белорусскоязычный контент. Говорит, что понимает, что многим важно сохранять родной язык и культуру, даже находясь в другой стране.

Есть у АйТиБороды и платные курсы и консультации по трудоустройству.

Он считает, что в Польше проще всего найти работу в IT тем, у кого уже есть опыт, особенно разработчикам, DevOps-инженерам и аналитикам. Хороший вариант для новичков — тестирование или работа в техподдержке.

Алексей отмечает, что очень важно знать английский, потому что в большинстве IT-компаний именно он используется в работе. Польский необязателен, но будет плюсом.

Кроме того, важно уметь проходить собеседования и понимать, как работает европейский рынок, — без этого даже хороший специалист может столкнуться с трудностями. Многие компании, по его словам, обращают внимание не только на технические навыки претендента, но и на софт-скиллы, например, умение работать в команде.

Даже опытным специалистам сложно найти работу, если они не могут себя подать

По словам Алексея, в Польше сейчас активно нанимают специалистов как международные корпорации, так и аутсорсинговые компании, есть спрос и в стартапах. Но польский рынок он считает достаточно конкурентным, поэтому даже опытным специалистам иногда сложно найти работу, если они не знают, как правильно подать себя.

Алексей говорит, что особенно важно адаптировать резюме под европейские стандарты, грамотно оформить LinkedIn и понять для себя, какие навыки сейчас наиболее востребованы. Именно поэтому он старается уделять особое внимание именно подготовке к собеседованиям и адаптации под требования европейского IT-рынка.

«Важно живое общение»

Несмотря на большие охваты на разных онлайн-площадках, для Алексея важны оффлан-мероприятия.

— Мне важен не только контент, но и живое общение с людьми, обмен опытом, поддержка в трудные моменты, — говорит он.

Предприниматель верит, что нетворкинг играет огромную роль в развитии карьеры. По его словам, многие находят работу или даже сами запускают стартапы именно благодаря знакомствам в профессиональной среде. Поэтому он организовал серию встреч айтишников, где они делятся историями адаптации и трудностями, с которыми столкнулись после переезда.

Организация оффлайн-встреч сопряжена с трудностями, признается Алексей. Это поиск площадок, бюрократические вопросы, разная степень вовлеченности аудитории.

— Когда мы пытались организовать встречи, возникало много сложностей — от логистики до безопасности. Не все готовы выходить на оффлайн, у многих есть опасения. Но мы работаем над этим, — делится он.

Одним из ключевых проектов Алексея в Польше стало создание курса по трудоустройству в IT-сфере для людей из Украины и Беларуси. Многие из них вынужденно покинули родину.

— Я всегда верил, что поддержка сообщества — это ключ к успешной адаптации и развитию. Даже в самых трудных условиях люди могут и должны находить возможности для роста и самореализации, — подчеркивает он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com