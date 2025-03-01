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Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

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  • 1.03.2025, 11:44
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Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что «чеков больше не будет».

США больше не будут давать военную помощь Украине, потому что у администрации Трампа в приоритете мирные переговоры. Об этом Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира», — заявила Ливитт, комментируя противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Белого дома Дональдом Трампом.

Также спикер администрации американского президента отметила, что скандал между политиками, который произошел в Белом доме, по счастливому стечению обстоятельств стал достоянием общественности, поэтому американцы должны осознать тяжесть переговоров с украинцами за закрытыми дверями.

«Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами», — добавила она.

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