Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине6
- 1.03.2025, 11:44
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Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что «чеков больше не будет».
США больше не будут давать военную помощь Украине, потому что у администрации Трампа в приоритете мирные переговоры. Об этом Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира», — заявила Ливитт, комментируя противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Белого дома Дональдом Трампом.
Также спикер администрации американского президента отметила, что скандал между политиками, который произошел в Белом доме, по счастливому стечению обстоятельств стал достоянием общественности, поэтому американцы должны осознать тяжесть переговоров с украинцами за закрытыми дверями.
«Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами», — добавила она.