Зеленский объяснил, что его задело во время спора с Трампом перед камерами 6 1.03.2025, 11:59

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И выразил желание сохранить прочные связи с американским народом.

Президент Украины Владимир Зеленский после скандальной встречи с Дональдом Трампом рассказал, что именно его задело и привело к публичной перепалке, а также порассуждал о том, возможно ли, по его мнению, спасти отношения Украины и США. Текст интервью Зеленского опубликован на сайте Fox News.

— Господин президент, считаете ли вы, что ваши отношения с президентом Трампом после сегодняшнего дня можно спасти? — спросил Зеленского ведущий Fox News Брет Байер.

— Да, конечно, потому что это отношения не только между двумя президентами. Это исторические, прочные связи между нашими народами, и поэтому я всегда начинаю с благодарности вашему народу от нашего народа, — сказал Зеленский. — Конечно, я благодарен президенту и, конечно, Конгрессу, но прежде всего вашему народу. Ваш народ помог спасти наш народ… Мы очень хотели сохранить эти прочные связи, и там, где это имеет значение, мы их сохраним.

Отвечая на вопрос о напряженном разговоре, Зеленский сказал, что он «не уверен, что мы сделали что-то плохое», но признал, что этот инцидент был «плохим для обеих сторон».

— Я просто хочу быть честным и хочу, чтобы наши партнеры правильно понимали ситуацию, а также хочу сам все правильно понимать. Главное для нас — не потерять нашу дружбу, — добавил он.

Зеленского спросили, что именно его задело во время спора перед камерами.

— Когда, например, говорят, что Украина почти разрушена, что наши солдаты бегут, что они не герои, что Украина потеряла миллионы гражданских, что ее президент — диктатор. Какова должна быть реакция? Дело не во мне. Реакция в том, где же тогда наша дружба между Украиной и США? Это чувство, — сказал он и призвал к корректности в описании войны. — Это не шутка и не сказка. Это реальная жизнь. Вот что я сказал. И когда ты говоришь это много раз своим большим друзьям, мы здесь сегодня ведем диалог, а потом они снова начинают повторять те же вещи… это не лучший путь для партнеров, хороших партнеров и друзей.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. Предполагалось, что два лидера подпишут американо-украинскую сделку о полезных ископаемых. Однако встреча прошла на повышенных тонах: Зеленский вынужден был поспорить с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и покинул Белый дом досрочно. Соглашение подписано не было.

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