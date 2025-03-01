Во время раскопок в Кревском замке произошло сенсационное открытие 1 1.03.2025, 12:03

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Оказалось, что структура замка была более сложной и разветвленной.

В ходе археологических раскопок под руинами Кревского замка обнаружили сохранившийся западный угол третьей башни. Об этом на своей Facebook-странице рассказал руководитель раскопок Олег Дернович. Там его поздравляют и называют находку сенсацией, пишет Hrodna.life.

Фундамент башни нашли раньше — в июле 2023 года. Его законсервировали. «Это открытие перечеркивает мнение, которое господствовало десятилетиями: что Кревский замок был достаточно примитивный, трапеция с двумя башнями. Выясняется, что структура замка была более сложная и более разветвленная», — писал тогда Олег Дернович.

В январе 2025 года Дернович сообщил, что дискуссия во время министерского совещания «закончилась в пользу проведения исследований третьей башни». Уже в конце февраля 2025 археолог рассказал, что под завалами разрушенной башни был обнаружен западный угол третьей башни.

Руины Кревского замка признаны историко-культурной ценностью международного значения. Это один из древнейших замков на территории бывшего ВКЛ.

Как башня «дискредитировала» белорусскую археологию

После находки фундамента третьей башни среди археологов возникла дискуссия. Одни считали, что находка сенсационная, так как ранее основание третьей башни не упоминалось ни на изображениях, ни на планах, ни в описаниях. Другие специалисты посчитали, что такая позиция дискредитирует археологию.

«Слухайце, а як гэта магчыма на трэцім (ці чацвертым?) дзесяцігоддзі археалагічных даследванняў замка знайсці новую вежу? А як гэта магчыма другое (ці трэцяе?) дзесяцігоддзе ладзіць рэстаўрацыйныя працы без такой падставовай інфармацыі? Ці гэта не татальная дыскрэдытацыя археалогіі і так званай навуковай рэстаўрацыі?» — высказывался в своем Facebook историк и культурный антрополог Степан Стурейко.

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