Кир Стармер поговорил с Зеленским и Трампом 1 1.03.2025, 12:21

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Кир Стармер

Премьер Британии с нетерпением ждет мировых лидеров в Лондоне 2 марта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Сегодня вечером премьер-министр говорил как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским. Он сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все, что может, чтобы найти путь к долговечному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Стармер с нетерпением ждет мировых лидеров в Лондоне в воскресенье, 2 марта, в том числе и президента Зеленского.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете. Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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