У Киева много союзников и рычагов влияния

У Киева много союзников и рычагов влияния7
- Юрий Бутусов
- 1.03.2025, 12:48
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Если друзья Украины в США начнут активно проявлять позицию – это изменит все.
В США в составе делегации Украины сейчас представители разных структур сил обороны Украины, которые проводили закрытые встречи с руководителями соответствующих министерств и ведомств США и двумя комитетами Конгресса США.
На всех без исключения встречах все присутствующие, в том числе все республиканцы, выразили безоговорочную поддержку Украины и поддержку программ военного сотрудничества.
Украинская делегация продолжает рабочие встречи по плану, ничего не отменяется.
В США у Украины много друзей и общественное мнение здесь действительно важно и способно влиять на политические решения. Если наши друзья в Америке начнут активно проявлять свою позицию – это влияние сможет изменить все. Ничего не завершено, позиция США не определена до конца и у нас много союзников и рычагов влияния.
Юрий Бутусов, «Фейсбук»