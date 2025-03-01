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У Киева много союзников и рычагов влияния

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  • Юрий Бутусов
  • 1.03.2025, 12:48
  • 5,176
У Киева много союзников и рычагов влияния
Юрий Бутусов

Если друзья Украины в США начнут активно проявлять позицию – это изменит все.

В США в составе делегации Украины сейчас представители разных структур сил обороны Украины, которые проводили закрытые встречи с руководителями соответствующих министерств и ведомств США и двумя комитетами Конгресса США.

На всех без исключения встречах все присутствующие, в том числе все республиканцы, выразили безоговорочную поддержку Украины и поддержку программ военного сотрудничества.

Украинская делегация продолжает рабочие встречи по плану, ничего не отменяется.

В США у Украины много друзей и общественное мнение здесь действительно важно и способно влиять на политические решения. Если наши друзья в Америке начнут активно проявлять свою позицию – это влияние сможет изменить все. Ничего не завершено, позиция США не определена до конца и у нас много союзников и рычагов влияния.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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