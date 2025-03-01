Ватикан: Папе Франциску уже сложно дышать самостоятельно

Ватикан: Папе Франциску уже сложно дышать самостоятельно3
- 1.03.2025, 12:52
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Новая информация о состоянии здоровья понтифика.
Состояние здоровья Папы Римского Франциска ухудшилось. После эпизода бронхоспазма (неконтролируемого сокращения гладких мышц бронхов) религиозному лидеру назначили неинвазивную вентиляцию легких.
Пресс-служба Святого престола на сайте Vatican News вечером 28 февраля сообщила, что глава Католической церкви находился в сознании. После «дыхательного кризиса» его стабилизировали, но прогнозы врачей оставались осторожными.
88-летний Франциск утром принял Евхаристию, после чего молился в часовне и проходил респираторную физиотерапию.
В пятницу вечером пациенту резко стало хуже – у него произошел изолированный бронхиальный спазм, что вызвало рвоту.
Врачи немедленно провели бронхиальную аспирацию, чтобы очистить дыхательные пути, и подключили понтифика к искусственной вентиляции легких через дыхательную маску, что улучшило показатели кислорода.
«Потребуется около 24–48 часов, чтобы оценить клиническое состояние Папы», – сообщили в Vatican News.
Добавим: обострение болезни произошло после трех дней довольно позитивных новостей о состоянии здоровья Папы Римского.
Ватикан не сообщил, как долго Папа будет оставаться в медучреждении, но объявил, что он не будет возглавлять ежегодную церковную службу 5 марта.
В римской больнице Джемелли понтифик находится с 14 февраля из-за двусторонней пневмонии.