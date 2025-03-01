Белорус Алексей Майоров дебютировал за «Реал» U-14 1.03.2025, 13:15

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В 12 лет.

Белорусский футболист Алексей Майоров провел свой первый матч за юношескую команду мадридского «Реала», сформированную из игроков до 14 лет, пишет betnews.by.

Дебют Майорова состоялся в игре с командой Colegio Miramadrid, в которой «Реал» одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Ранее атакующий полузащитник выступал за «Реал» U-13, сообщает Instagram-аккаунт академии королевского клуба.

Майорову 12 лет. Он занимается в академии «Реала» с августа 2024 года.

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