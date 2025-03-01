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Премьер Санчес: Украина, Испания с тобой

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  • 1.03.2025, 13:34
Премьер Санчес: Украина, Испания с тобой
Педро Санчес

Политик написал это на трех языках: испанском, английском и украинском.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заметке премьера Испании в Х.

«Украина, Испания с тобой», - написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с Трампом и Зеленским после их спора. Стармер сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все, что может, чтобы найти путь к долговечному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины.

После встречи с Трампом Зеленский поговорил с главой Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверили в поддержке Украины и президента Владимира Зеленского.

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