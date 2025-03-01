Премьер Санчес: Украина, Испания с тобой

Премьер Санчес: Украина, Испания с тобой1
- 1.03.2025, 13:34
Политик написал это на трех языках: испанском, английском и украинском.
Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Об этом говорится в заметке премьера Испании в Х.
«Украина, Испания с тобой», - написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с Трампом и Зеленским после их спора. Стармер сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все, что может, чтобы найти путь к долговечному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины.
После встречи с Трампом Зеленский поговорил с главой Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверили в поддержке Украины и президента Владимира Зеленского.