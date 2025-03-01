«Валютные качели» отразились на курсе рубля в Беларуси
- 1.03.2025, 13:37
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Какие курсы валют установили обменники в первый день весны?
Доллар и евро то подешевели, то дорожали на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать доллары, евро и российские рубли.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,24 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк»), а ниже всего — 3,22 рубля («Банк Решение», «БСБ Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,205 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Технобанк»), а ниже всего — в «Банк Решение», «Беларусбанк» (3,38 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,38 рубля. Это нечастая ситуация, чтобы был одинаковым курс продажи одними банками валюты и курс ее покупки другими.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Паритетбанк» — 3,58 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,63 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,599 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).