закрыть
1 марта 2025, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио высказался о позиции Трампа в отношении Зеленского и Путина

16
  • 1.03.2025, 13:45
  • 8,182
Рубио высказался о позиции Трампа в отношении Зеленского и Путина
Марко Рубио

Глава Госдепа США также прокомментировал европейский план завершения войны.

Президент США Дональд Трамп не желает озвучивать публичные «нападки» и оскорблять российского диктатора Владимир Путина. По мнению главы Белого дома, это мешает переговорному процессу относительно возможного прекращения российско-украинской войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN .

По словам американского чиновника, Трамп «понимает, что «атаки» на Путина, независимо от того, как к нему лично относятся, загоняют президента Трампа в ситуацию, где его заставляют «нападать» на Путина, оскорблять его, выдвигать максималистские требования относительно того, что Россия должна платить за восстановление (Украины, - ред.)».

Как заявил Рубио, это вещи, которые обычно обсуждают на переговорах, но «когда о них говорят агрессивно, а президент - человек, который заключал соглашения всю свою жизнь, - то никто не сядет за стол переговоров».

«И после этого складывается впечатление, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И это активное подрывание усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто участвовал в коммуникациях с ним накануне этой встречи», - высказался госсекретарь.

По мнению Рубио, американская сторона «напрасно потратила время» для встречи президентов США и Украины.

Отвечая на вопрос о комментариях сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма после встречи в Овальном кабинете о том, что Зеленский должен рассмотреть вопрос об отставке, Рубио ответил, что Трамп «не занял никакой позиции по этому поводу».

«Сегодня он (Трамп, - ред.) сказал: «Пусть он (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вернется, когда будет готов к миру». Вот что он сказал», - высказался Рубио.

Также госсекретарь ответил на вопрос ведущей о том, что он сам ранее говорил о том, что Путину нельзя доверять в переговорах, и что именно этот аргумент пытался донести Зеленский во время разговора в Овальном кабинете, и не изменились ли в Белом доме позиция относительно доверия к словам главы Кремля.

«Вчера президент Трамп сказал перед прессой, что наш подход будет таким: «Доверяй, но проверяй», - ответил госсекретарь США.

Рубио еще раз подчеркнул, что Трамп «заключал сделки всю свою жизнь», и что он «не станет жертвой какой-то фиктивной сделки, и мы все это понимаем, по крайней мере с нашей стороны».

«Так что цель здесь - дойти до того момента, когда можно будет выяснить, возможен ли мир вообще. Я не знаю, но, судя по тому, что они (представители РФ, - ред.) говорили ранее, думаю, что это возможно. Мы должны это понять», - высказался глава американской дипломатии.

Он также задался вопросом, какой европейский план завершения войны между РФ и Украиной.

«Я могу сказать, что один европейский лидер сказал мне (я не буду называть его имени), что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, а тогда Россия будет настолько ослаблена, что будет умолять о мире. Это еще целый год убийств, еще год смертей, еще год разрушений. И, кстати, по моему мнению, это не очень реалистичный план», - сказал Рубио.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук