Рубио высказался о позиции Трампа в отношении Зеленского и Путина 16 1.03.2025, 13:45

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Марко Рубио

Глава Госдепа США также прокомментировал европейский план завершения войны.

Президент США Дональд Трамп не желает озвучивать публичные «нападки» и оскорблять российского диктатора Владимир Путина. По мнению главы Белого дома, это мешает переговорному процессу относительно возможного прекращения российско-украинской войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN .

По словам американского чиновника, Трамп «понимает, что «атаки» на Путина, независимо от того, как к нему лично относятся, загоняют президента Трампа в ситуацию, где его заставляют «нападать» на Путина, оскорблять его, выдвигать максималистские требования относительно того, что Россия должна платить за восстановление (Украины, - ред.)».

Как заявил Рубио, это вещи, которые обычно обсуждают на переговорах, но «когда о них говорят агрессивно, а президент - человек, который заключал соглашения всю свою жизнь, - то никто не сядет за стол переговоров».

«И после этого складывается впечатление, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И это активное подрывание усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто участвовал в коммуникациях с ним накануне этой встречи», - высказался госсекретарь.

По мнению Рубио, американская сторона «напрасно потратила время» для встречи президентов США и Украины.

Отвечая на вопрос о комментариях сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма после встречи в Овальном кабинете о том, что Зеленский должен рассмотреть вопрос об отставке, Рубио ответил, что Трамп «не занял никакой позиции по этому поводу».

«Сегодня он (Трамп, - ред.) сказал: «Пусть он (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вернется, когда будет готов к миру». Вот что он сказал», - высказался Рубио.

Также госсекретарь ответил на вопрос ведущей о том, что он сам ранее говорил о том, что Путину нельзя доверять в переговорах, и что именно этот аргумент пытался донести Зеленский во время разговора в Овальном кабинете, и не изменились ли в Белом доме позиция относительно доверия к словам главы Кремля.

«Вчера президент Трамп сказал перед прессой, что наш подход будет таким: «Доверяй, но проверяй», - ответил госсекретарь США.

Рубио еще раз подчеркнул, что Трамп «заключал сделки всю свою жизнь», и что он «не станет жертвой какой-то фиктивной сделки, и мы все это понимаем, по крайней мере с нашей стороны».

«Так что цель здесь - дойти до того момента, когда можно будет выяснить, возможен ли мир вообще. Я не знаю, но, судя по тому, что они (представители РФ, - ред.) говорили ранее, думаю, что это возможно. Мы должны это понять», - высказался глава американской дипломатии.

Он также задался вопросом, какой европейский план завершения войны между РФ и Украиной.

«Я могу сказать, что один европейский лидер сказал мне (я не буду называть его имени), что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, а тогда Россия будет настолько ослаблена, что будет умолять о мире. Это еще целый год убийств, еще год смертей, еще год разрушений. И, кстати, по моему мнению, это не очень реалистичный план», - сказал Рубио.

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