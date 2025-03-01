«Я против ботокса, это вызывает зависимость» 4 1.03.2025, 14:02

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В 40 лет белоруска нравится себе больше, чем в 20.

Себе 20-летней Катерина льстить не готова. «В молодости я была полной, безвкусно одевалась, красила волосы в дешевый блонд, а еще у меня был врожденный дефект челюсти, из-за которого я почти разучилась улыбаться», — перечисляет свои недостатки белоруска.

Долгое время девушка убеждала себя, что с внешностью ей не повезло, поэтому нужно развивать другие стороны, пишет «Онлайнер».

«Главное, чтобы человек был хороший», — одобрительно кивали родители. Но к 40 годам Катерина все же слепила «лучшую версию себя». Все происходило постепенно и незаметно для окружающих, зато в аэропорту, уверяет героиня, ее перестали пропускать по старому паспорту.

«С такой внешностью высовываться не хотела»

Катерина Лапшина встречает нас в собственном «бунгало» в одной из минских брежневок. Героиня — фанатка путешествий (побывала уже в 39 странах), поэтому и квартиру решила обустроить нестандартно. Плетеная мебель, деревянные абажуры на люстрах, шкафы с мальдивскими пейзажами — в такой обстановке легко забыть про надоевшую минскую зиму.

Уже много лет белоруска работает из дома и гордится «жизненной свободой», которой смогла добиться благодаря хобби (сначала это был туризм, а сейчас — блог и онлайн-консультации). Еще один предмет для гордости — то, как за последние годы минчанка поменялась внешне. Без долгих предисловий смотрим фото: слева Кате около 20 лет, справа — 40 (именно столько ей исполнилось в декабре).

Белоруска уверена: с годами она становится только лучше, как хорошее вино.

— С 16 лет я красилась в блонд (модное тогда мелирование), и выглядело это не очень. Яркие синие тени, полное отсутствие вкуса в одежде… Вообще, никто меня одеваться не учил, все детство была одежда на вырост. А еще я всегда была склонна к полноте. И вроде как с самого детства в спорте, училась на тренера, но аппетит всегда был хороший. Когда ушла из спорта, сразу набрала 12 килограммов. При росте 165 сантиметров весила 75 кило.

Если честно, я никогда себе не нравилась — ни в школе, ни в институте. И мне почему-то казалось, что я должна принять себя такой, потому что вряд ли смогу что-то поменять.

Всю жизнь Катерина пыталась также смириться с дефектом челюсти. Говорит, что проблема родом из детства: зубы росли в два ряда, «иксами», а нижняя челюсть была намного меньше, чем верхняя.

— Одно время меня сильно дразнили в школе, даже называли «крокодилом», поэтому я стеснялась улыбаться. А если вдруг не сдерживалась, прикрывала рот ладошкой, чтобы все выглядело более-менее эстетично. Конечно, из-за этого было много комплексов. Я не хотела общаться с новыми людьми, боялась новых компаний. Мне казалось, что с такой внешностью лучше постоять где-нибудь в сторонке… Родители по-своему поддерживали — говорили, что не обязательно всем быть красавицами: «Учись, получай образование, развивайся. В конце концов, можно быть просто хорошим человеком».

Когда девушке исполнилось 18, она попыталась исправить свою улыбку. Обращалась в институт челюстно-лицевой хирургии, ездила с родителями на консультацию в Москву. Тогда врачи уверяли, что единственный выход из ситуации — это полностью удалить свои зубы и поставить искусственные.

— Представьте: весь ряд искусственных зубов… Я на это не решилась. К тому же на тот момент нам назвали сумму 10 тыс. долларов — это было очень дорого.

Будущего мужа девушка встретила в тот момент, когда выглядела так, как на фото выше. Парень признавался: при первой встрече внешне Катерина ему не понравилась («не в моем вкусе»). Но потом ребята стали общаться, нашли общие интересы — и поженились. Казалось, все в жизни подтверждает мысль о том, то внешность не главное.

«Первый раз увидела океан в 27 лет. И захотела красивые фотографии»

Мотивацией для изменений стали, как ни странно, путешествия, а именно поездка в Таиланд. Вместо того чтобы поймать волну «пофигизма» в лучах тайского солнца, девушка твердо решила приводить себя в порядок. Места вокруг красивые, а вон она на фотографиях — нет.

— Тогда активно развивался Instagram, это было около 11 лет назад. Красивые селфи, фото на фоне морских пейзажей — все только набирало обороты. И я тоже захотела вести тревел-блог, представляла себя на фоне красивой картинки. Когда есть мотивация, тогда и силы появляются из ниоткуда. Я стала пробовать худеть, кое-где начали прорисовываться формы, менялся овал лица. И вот уже ты выбираешь платье не чтобы скрыть дефекты фигуры, а потому что нравишься себе в нем. Это вдохновляет еще больше. У меня как будто тумблер переключился — захотелось становиться все лучше и лучше.

Как и многие, начинала худеть Катерина с помощью диет, но очень быстро поняла, что вес возвращается вместе с привычным питанием. Пришлось решать вопрос радикально.

— Я пришла к выводу, что волшебных таблеток нет, нужно полностью пересматривать свой образ жизни. В итоге я практически полностью исключила мучное и сладкое. Очень редко могу позволить себе кусок чизкейка или творожное пирожное — это все.

Если вы откроете мой холодильник, то увидите, что две полки занимает зелень: рукола, листья салата и так далее. Каждый день я съедаю около килограмма овощей, часто готовлю рыбу или мясо (обычно делаю все в аэрогриле). Позволяю себе цельнозерновые каши, макароны из твердых сортов пшеницы. Мои любимые салаты — греческий и с тунцом, это очень вкусно. Если иду на день рождения, например, тоже не налегаю на оливье, стараюсь ограничивать себя. И не пью алкоголь — максимум бокал сухого вина по большим праздникам.

Возможно, это выглядит со стороны как «диета», но я уже привыкла так питаться, люблю все эти продукты, и мне особо и не хочется чего-то вредного. Так я и похудела — сейчас вешу около 59 килограммов, меня все устраивает.

«Переплыла Босфор, хотя раньше толком плавать не умела»

Белоруска делает акцент: в свое время на нее также очень сильно повлиял отказ от курения. Зависимость была жесткая на протяжении 15 лет. Утром первая мысль всегда крутилась вокруг сигареты, признается Катерина. Как только бросила, сразу появились силы и мотивация заниматься спортом.

— Например, пошла в школу плавания. Увидела рекламу одной школы «Научись плавать и переплыви Босфор» и очень замотивировалась. На тот момент могла ну максимум полдорожки в бассейне проплыть «сочинским брассом»: голова над водой, ноги кое-как барахтаются. В итоге за 13 месяцев хорошо подготовилась и показала отличный результат. Также участвовала в заплывах на Минском море, на Волге, в этом году летала на озеро Севан в Армению.

Вообще, я очень дисциплинированный и системный человек. Каждое утро у меня начинается с холодного душа и зарядки. Дома есть коврики и гантели, валики для упражнений, два-три раза в неделю я хожу в бассейн и два-три раза в студию коррекции фигуры. Там делают спа-процедуры, обертывание, есть специальные тренажеры для поддержания формы. Плюс я стараюсь много двигаться в течение дня, хожу пешком от 5 до 7 километров. В теплое время года всюду езжу на велосипеде — это мой основной вид транспорта.

«Красила волосы во все цвета радуги, но остановилась на своем родном»

Параллельно с похудением Катерина начала задумываться о смене стиля. Не обошлось без советов стилиста, который порекомендовал ей носить дерзкие образы с дредами и кожаной курткой.

— Но в итоге я решила, что это не мое. А может, просто повзрослела. В последнее время люблю выглядеть более собранной — такой, какой вы видите меня сегодня.

Цвет волос тоже подбирала методом проб и ошибок. Перепробовала все варианты — от красного до цвета вороньего крыла. Но в итоге остановилась на своем натуральном рыжем: решила, что он идет мне больше всего. Добавляю яркости с помощью оттеночных средств.

Что касается одежды, то шопоголиком я никогда не была, за брендами не охотилась, за модой не гонялась. Для меня главное, чтобы к вещи лежала душа и чтобы она хорошо смотрелась на мне. Часть одежды из старого гардероба я даже ушивала, потому что некоторые вещи мне все еще нравятся. Но вообще, шмотки никогда не были на первом месте в списке моих приоритетов. Даже сумок у меня всего три: белая, черная и серебристая.

«Не представляете, какое это счастье — не прятать свою улыбку»

В какой-то момент белоруске казалось, что она уже полностью принимает себя, а люди не замечают проблемы с челюстью. Но лет семь назад случилась интересная ситуация, которая заставила вспомнить о забытых комплексах.

— Одна из клиенток смотрит на меня и говорит: «Катерина, вы такая симпатичная, а не хотели бы что-нибудь сделать с зубами?» Неловкая пауза, я даже не знала, что сказать. Объяснила, что зубы — это моя больная тема, но врачи говорят, что сделать ничего нельзя. А клиентка настаивала: «А вы когда были у медиков? Технологии меняются». В общем, она тогда подсказала мне контакт хорошего врача, но особых иллюзий я не питала.

Пришла на консультацию, мне говорят: «Зубы мудрости и клыки вырвем, тут разожмем, это растянем, там поставим пружины… Через год будете ходить с голливудской улыбкой». И цена на тот момент была уже заявлена не 10 тыс. долларов, а 3 тыс. (платить, кстати, можно было по частям).

Никто особо не верил, но все получилось, мне действительно исправили улыбку! Поменялся прикус, а вместе с ним и овал лица, лицо вытянулось, появился красивый подбородок. После лечения даже сотрудники аэропорта перестали меня узнавать, пришлось срочно менять паспорт. И я наконец-то смогла улыбаться! Человек, который не сталкивался с такой проблемой, не поймет, какое это счастье — когда ты можешь просто общаться и улыбаться.

А вывод такой: технологии меняются, никогда не нужно ставить на себе крест. Нельзя говорить себе: «Я такой родилась — такой и умру». Каждый из нас может поменяться — и внешне, и внутренне, это исключительно вопрос мотивации. И даже если денег не хватает, это не преграда. У меня на тот момент не было этих 3 тыс. долларов, но была возможность взять кредит.

«Я против ботокса, потому что боюсь зависимости»

После успешной работы над улыбкой Катерина решилась на еще одну операцию — по исправлению носовой перегородки. Это не ринопластика, когда тебя не устраивает сама форма носа, а септопластика: искривление убирают по медпоказаниям.

— Когда я готовилась к поездке на Босфор, лор сказал, что нос дышит на 20−30%. Я всю жизнь много болела, привыкла дышать ртом (возможно, поэтому и зубы неправильно сформировались). В какой-то момент решилась и сделала операцию, причем бесплатно — в 4-й городской больнице. Осталась очень довольна.

В остальном от серьезных вмешательств я пока отказываюсь. У косметолога периодически делаю только пилинги и чистку лица, а также карбокситерапию (когда под кожу пациента с помощью микроинъекций вводят углекислый газ, стимулируя таким образом кровообращение и естественный коллаген. — Прим. ред.). Ботокс колоть не хочу, потому что если делаешь его один раз, то нужно будет повторять регулярно. А я очень боюсь зависимости (когда-то сильно зависела от сигарет и больше не хочу).

Вместо этого по два-три раза в день я делаю гимнастику для лица. Целенаправленно ходила на курсы фейс-фитнеса, чтобы научиться технике. И теперь у меня настолько хорошо сформирован мышечный корсет, что я даже ушами могу шевелить. Конечно, это помогает держать лицо в тонусе.

Почему фейс-фитнес работает не у всех? Потому что результат виден только через полгода регулярных занятий, у многих не хватает терпения. Другое дело — ботокс: ты делаешь — и результат сразу на лице.

«Пробовала и дорогую косметику, и дешевую — честно, не вижу разницы»

Ежедневный уход у Катерины максимально простой: умывание, крем, сыворотка. Косметика недорогая — в основном это Natura Siberica и Belita. Беларуска уверяет, что пробовала и дорогие аптечные кремы, но разницы не заметила.

— Только солнцезащитные средства покупаю подороже, потому что у меня очень чувствительная кожа. Летом есть всего два ее состояния: белая и красная, — смеется героиня. — Поэтому перед каждым выходом на улицу я обязательно наношу толстым слоем крем с SPF.

Кстати, косметологи говорят, что мне в этом плане даже повезло: из-за того, что приходится постоянно прятаться от солнца, кожа будет не так быстро стареть по сравнению с теми, кто может загорать и не париться.

Декоративной косметикой я почти не пользуюсь, уже давно ношу перманентный макияж. Сначала сделала себе брови, потом «межресничку» (тонкую линию возле ресниц. — Прим. ред.), потом добавила стрелку и «тени», а также губы. Да, это все не косметика, а перманент: под кожу забита краска. Никого не агитирую за перманент, каждый выбирает для себя сам. Мне удобно: просыпаешься утром — и уже красивая, как будто с макияжем.

Что еще из процедур я делаю? Лазером удаляю волосы на руках и ногах — сейчас уже закончила курс, только хожу на поддерживающие процедуры раз в три месяца. Маникюр, педикюр — это стандарт… Не считала точно, сколько трачу на красоту, наверное, рублей 500 в месяц. Сюда включаю абонемент в бассейн и студию коррекции фигуры, шампуни, кремы и маски. Не понимаю тех, кто говорит, что по 1000 долларов в месяц тратят на внешность. Точнее, я верю, что можно столько потратить, но есть ли в этом смысл, не уверена. Мне кажется, деньги лучше потратить на что-нибудь другое.

Понятно, что сейчас очень много рекламы разных чудо-средств, и косметологи тоже могут подталкивать к тратам. Мне, например, советовали и уголки глаз поднять, и филлеры в губы уколоть, и ботоксом морщинки разгладить, и нити поставить, чтобы подтянуть овал лица. Но я всегда рассуждаю так: это работа косметологов — они всегда найдут, что «улучшить». А нам все-таки нужно фильтровать эти рекомендации. Если все делать по их плану, будешь работать на одно только лицо.

«Менялась не для мужа, а для себя. Для него это приятный бонус»

Вышла замуж Катерина в 2008 году. Поскольку менялась она постепенно, для мужа это не стало шоком: он постепенно привыкал к новому образу супруги.

— В какой-то особой поддержке с его стороны я не нуждалась, ведь перемен я захотела прежде всего для себя. И полюбил он меня не за внешность, поэтому преображение стало для него просто приятным бонусом.

Скажу честно: многие в меня не верили, особенно с зубами (говорили: «Только деньги потратишь!»). А сколько было раньше хейта в блоге… Мне могли написать: «И куда ты с такой мордой лезешь…» Но я не обращала внимания. Сейчас я уже сама для многих мотиватор, трансформатор. Могу с уверенностью сказать, что все не зря, ведь, когда внешность у тебя презентабельная, жить проще. Все-таки в Беларуси у нас по-прежнему встречают по одежке. Гораздо проще презентовать себя, когда ты открыт миру, улыбаешься и уверен в себе.

Старости я совершенно не боюсь, но постоянно думаю о том, как ее отодвинуть. Уверена, что все в моих руках: если вести правильный образ жизни, то и в 50 лет можно выглядеть отлично. Мне, кстати, никто из подписчиков, 40 лет не дает — максимум 35. Чего греха таить: конечно, это приятно.

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