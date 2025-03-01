В ГУР раскрыли детали подрыва автомобиля с ФСБшником в Мариуполе 1.03.2025, 14:20

По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации.

В Мариуполе взорвался автомобиль, в котором находился представитель ФСБ РФ. В разведке рассказали подробности инцидента.

Об этом сообщает ГУР.

Так, 28 февраля, около половины второго ночи, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.

«В воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которой пользовался российский оккупант», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации, а точные последствия взрыва уточняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com