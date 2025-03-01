В ГУР раскрыли детали подрыва автомобиля с ФСБшником в Мариуполе
- 1.03.2025, 14:20
По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации.
В Мариуполе взорвался автомобиль, в котором находился представитель ФСБ РФ. В разведке рассказали подробности инцидента.
Об этом сообщает ГУР.
Так, 28 февраля, около половины второго ночи, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.
«В воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которой пользовался российский оккупант», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации, а точные последствия взрыва уточняются.