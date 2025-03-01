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Премьер Израиля созывает экстренное совещание по переговорам с ХАМАСом

  • 1.03.2025, 14:31
Премьер Израиля созывает экстренное совещание по переговорам с ХАМАСом

Ради этого нарушит шабат даже лидер религиозной партии.

Несмотря на шабат, премьер-министр Израиля проведет сегодня вечером консультации с основными министрами и соратниками по коалиции, сообщает Walla.

Завтра завершается срок действия первого этапа сделки с террористами. И, похоже, дальнейшие переговоры пока не принесли результата.

Ради совещания нарушит шабат даже лидер религиозной партии ШАС Дери. Кроме него участие примут Смотрич, министр обороны Исраэль Кац, ближайший соратник Нетаниягу и глава переговорной группы Рон Дремер, а также верхушка аппарата безопасности.

Ранее сегодня стало известно о скором возвращении из Каира израильской делегации. И хотя сообщалось, что завтра переговоры продолжатся, их результативность оказалась под большим вопросом.

Израиль добивается продления первого этапа сделки и продолжение освобождения заложников в обмен на палестинских террористов. ХАМАС сегодня официально заявил, что требует срочного перехода ко второму этапу с выводом израильских сил и завершением войны.

При этом завтра завешается первый этап сделки. Как действовать Израилю, когда действие договора истечет, а новый заключен не будет, наверняка будет одним из главных вопросов сегодняшнего совещания.

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