FT: Украина сможет воевать без военной помощи США 1.03.2025, 15:09

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Потеря «некритическая».

После завершившейся неудачей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме украинцы продолжат борьбу с российской агрессией без одного из своих военных союзников в лице США, пишет Financial Times.

Многие украинцы, среди которых военнослужащие, депутаты и чиновники настаивают, что страна сможет продержаться против России по крайней мере еще шесть месяцев, даже без дополнительной помощи со стороны Америки.

Все больше военные действия становятся войной роботов и беспилотников, а Украина стала мировым лидером в разработке последних, констатирует издание.

К примеру, политический деятель Мустафа Найем утверждает, что потеря американской техники будет «значительной, но не критической», учитывая меняющийся характер войны.

«Это война дронов, и мы эксперты в их производстве. У нас даже есть школа по производству дронов», — цитирует Найема Financial Times.

Компоненты дронов из США, добавляет он, используются «экономно» и могут быть заменены. Больше всего его беспокоит, если США прекратят предоставлять разведданные, хотя он не считает это вероятным.

Но даже при усиленной европейской поддержке без помощи США длительную борьбу будет трудно выдержать. Один неназванный высокопоставленный депутат от партии «Слуга народа» предположил, что это будет означать постепенную потерю все большего количества территорий.

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